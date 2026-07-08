25 mèmes qui résument parfaitement la vie de conducteur

Voici une série de mèmes hilarants qui résument à la perfection le quotidien (parfois très agaçant) de tous les automobilistes.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Vous vous souvenez de l'époque où les voitures avaient encore de vrais boutons et des carrosseries colorées? Aujourd'hui, entre les écrans tactiles imposés pour «améliorer l'expérience» et le choc de la réalité face aux modèles d'il y a 20 ans, conduire est devenu une expérience radicalement différente.

Que vous rouliez à l'électrique ou que vous tentiez simplement de survivre à votre trajet quotidien, ces 25 mèmes vont cruellement vous parler. Attention, le coup de vieux est garanti.

Comment les chantiers routiers sont planifiés

«Vous voyez les véhicules là-bas qui font un détour? Il faut qu'on commence les travaux là-bas aussi.»

Avant que les constructeurs automobiles ne découvrent l'écran tactile

On aimerait que ce ne soit pas si vrai...

Comment on se souvient des voitures d'il y a 20 ans VS à quoi elles ressemblent vraiment

La voiture dont vous rêviez enfant comparée à celle que vous conduisez adulte avec des enfants

A l'époque où les voitures étaient encore colorées

Comment les gens des années 80 imaginaient les voitures du futur VS Notre présent

Assez vrai

Comment j'ai choisi ma carrière VS comment je choisis une playlist pour un trajet de 3 minutes en voiture

Quand le GPS intervient à nouveau au pire moment

A chaque fois...

Ma réaction quand le conducteur qui me colle au pare-chocs doit s'arrêter au même feu rouge.

Ne jamais sous-estimer le karma

On a tous un pote comme ça

Ils attendent toujours le meilleur moment

Les conducteurs de Toyota vont comprendre

On sait qu'on est vieux quand on se souvient de ça

Quand vous souhaitez un climatiseur, mais que votre budget est limité

😱

Pourquoi chercher la perfection quand on peut juste trouver des solutions?

Image: boredpanda

Quand vous avez attendu six mois pour que votre nouvelle voiture soit enfin livrée

«Mon voisin a reçu sa nouvelle voiture et il est débout depuis 15 minutes, à manger de chips en la contemplant!»

Si vous pensiez que votre travail était inutile

Quand les constructeurs automobiles expliquent pourquoi ils remplacent les boutons et les molettes par des écrans tactiles

«Les constructeurs automobiles qui jurent que remplacer tous les boutons et molettes par des écrans tactiles sert à améliorer l'expérience de conduite, et non à réduire les coûts.»

Va savoir pourqoui: les constructeurs automobiles pensent que les voitures électriques doivent avoir un look futuriste

Quand votre collègue, qui n'a jamais conduit de voiture électrique, vous explique longuement pourquoi votre nouvelle voiture électrique est mauvaise

La différence entre les pilotes de course et les footballeurs