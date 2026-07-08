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25 mèmes qui résument parfaitement la vie de conducteur

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Image: @RespectfulMemes

25 mèmes qui résument parfaitement la vie de conducteur

Voici une série de mèmes hilarants qui résument à la perfection le quotidien (parfois très agaçant) de tous les automobilistes.
08.07.2026, 05:3508.07.2026, 05:35
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Vous vous souvenez de l'époque où les voitures avaient encore de vrais boutons et des carrosseries colorées? Aujourd'hui, entre les écrans tactiles imposés pour «améliorer l'expérience» et le choc de la réalité face aux modèles d'il y a 20 ans, conduire est devenu une expérience radicalement différente.

Que vous rouliez à l'électrique ou que vous tentiez simplement de survivre à votre trajet quotidien, ces 25 mèmes vont cruellement vous parler. Attention, le coup de vieux est garanti.

Comment les chantiers routiers sont planifiés

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«Vous voyez les véhicules là-bas qui font un détour? Il faut qu'on commence les travaux là-bas aussi.»

Avant que les constructeurs automobiles ne découvrent l'écran tactile

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Image: 9gag

On aimerait que ce ne soit pas si vrai...

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Image: reddit

Comment on se souvient des voitures d'il y a 20 ans VS à quoi elles ressemblent vraiment

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Image: @kernseher

La voiture dont vous rêviez enfant comparée à celle que vous conduisez adulte avec des enfants

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Image: reddit

A l'époque où les voitures étaient encore colorées

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Image: via @awkwardgoogle
Ce pantalon Zara a envoyé une femme à l’hôpital

Comment les gens des années 80 imaginaient les voitures du futur VS Notre présent

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Assez vrai

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Comment j'ai choisi ma carrière VS comment je choisis une playlist pour un trajet de 3 minutes en voiture

Quand le GPS intervient à nouveau au pire moment

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Image: @WholesomeMeme

A chaque fois...

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Image: @messedupcars

Ma réaction quand le conducteur qui me colle au pare-chocs doit s'arrêter au même feu rouge.

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Image: instagram

Ne jamais sous-estimer le karma

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Image: @MemesOfCars

On a tous un pote comme ça

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Image: @AustinCappsMO

Ils attendent toujours le meilleur moment

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Image: boredpanda

Les conducteurs de Toyota vont comprendre

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Image: @messedupcars

On sait qu'on est vieux quand on se souvient de ça

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Image: @ThatEricAlper

Quand vous souhaitez un climatiseur, mais que votre budget est limité

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Image: : borepanda
Voici quand la canicule sera la plus «difficile à supporter» en Romandie

😱

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Image: @messedupcars

Pourquoi chercher la perfection quand on peut juste trouver des solutions?

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Image: boredpanda

Quand vous avez attendu six mois pour que votre nouvelle voiture soit enfin livrée

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Image: @MemesOfCars

«Mon voisin a reçu sa nouvelle voiture et il est débout depuis 15 minutes, à manger de chips en la contemplant!»

Si vous pensiez que votre travail était inutile

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Image: @kmcnam1
«Tout part en vrille»: comment le retour d'Harry a viré au fiasco

Quand les constructeurs automobiles expliquent pourquoi ils remplacent les boutons et les molettes par des écrans tactiles

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Image: reddit

«Les constructeurs automobiles qui jurent que remplacer tous les boutons et molettes par des écrans tactiles sert à améliorer l'expérience de conduite, et non à réduire les coûts.»

Va savoir pourqoui: les constructeurs automobiles pensent que les voitures électriques doivent avoir un look futuriste

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Image: @OwenKemeys

Quand votre collègue, qui n'a jamais conduit de voiture électrique, vous explique longuement pourquoi votre nouvelle voiture électrique est mauvaise

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Image: @TechOperator

La différence entre les pilotes de course et les footballeurs

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Image: @MemesOfCars
Le meilleur du Divertissement cette semaine
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de Tomohiro OSAKI, Sarah LAI, Los Angeles
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Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
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Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
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Cet éléphant de mer sème la zizanie en Tasmanie
Video: watson
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Il sème la pagaille
On l'appelle «Neil the Seal». Cet éléphant de mer qui sème le chaos en Tasmanie est devenu l’idole des réseaux sociaux. Cependant, il risque l'euthanasie.
Il brise des clôtures, froisse des carrosseries, défonce des panneaux de signalisation et crie sur tout le monde: tel est le quotidien des habitants de la ville de Hobart quand Neil débarque. « Neil the Seal », comme on le surnomme, revient deux fois par an se reposer sur les plages de cette ville située sur l’île australienne de Tasmanie, et quand il est là, les ennuis commencent.
L’article