Un tram déraille à Milan et fait deux morts

Italian police officers and firefighters operate at the site of a tram derailment in Milan on February 27, 2026. A tram derailed and smashed into a building in Milan on February 27, 2026, killing one ...
Le tram qui a déraillé à Milan, le 27 février 2026.Image: AFP

Un tramway a déraillé dans la ville italienne et percuté un immeuble, faisant un mort et une trentaine de blessés. Le conducteur n'aurait pas actionné l'aiguillage.
27.02.2026, 19:1027.02.2026, 20:34

Vendredi, un tramway a déraillé et percuté un immeuble à Milan, ville du nord de l'Italie où se déroule actuellement la Fashion Week. Plusieurs ambulances ont été aperçues sur les lieux. On déplore deux morts – une victime percutée et l'autre faisant partie des passagers – et trente-huit blessés.

Les forces de l'ordre ont bloqué toute la zone autour du lieu de l'accident, empêchant la foule de s'en approcher. «J'ai entendu une énorme déflagration», a déclaré Anna, une jeune femme de 27 ans qui se trouvait dans son bureau à proximité au moment de l'accident. «J'ai vu qu'une partie du tramway avait percuté un magasin», a ajouté la jeune femme.

On sait ce qui a causé l'accident de funiculaire à Lisbonne

«J'ai cru que c'était un tremblement de terre», a déclaré pour sa part l'un des passagers à l'agence Ansa. «J'étais assis et je me suis retrouvé par terre, avec les autres passagers. C'était terrible», a-t-il ajouté.

Le tramway jaune et blanc était visible en travers de la route, dans un quartier de Milan situé juste à l'extérieur du centre historique.

Problème lié au conducteur

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé ses «sincères condoléances» suite à ces décès. Selon les médias, les premières conclusions de l'enquête suggèrent que le conducteur n'aurait pas actionné l'aiguillage. Les rapports indiquent également que le conducteur aurait dépassé le dernier arrêt de la ligne avant l'accident. «Un homme était coincé sous le tramway, son bras était coincé», a déclaré le témoin Valerio Gaglione.

«Il ne semble pas s'agir d'un problème technique, mais plutôt d'un problème lié au conducteur», a déclaré le maire de la ville Giuseppe Sala. Des témoins ont relayé aux médias que le tramway roulait à grande vitesse. Mais il n'a pas été possible de déterminer immédiatement s'il dépassait la limite de vitesse de 50 kilomètres à l'heure imposée aux tramways. (ag/afp)

