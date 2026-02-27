Le tram qui a déraillé à Milan, le 27 février 2026. Image: AFP

«Un tremblement de terre»: un tram déraille à Milan et fait un mort

Un tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, faisant un mort et une vingtaine de blessés.

On ignore pour l'instant pourquoi le tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans cette ville où se déroule actuellement la Fashion Week. Plusieurs ambulances ont été aperçues sur les lieux. On déplore un mort et une vingtaine de blessés.

Les forces de l'ordre ont bloqué toute la zone autour du lieu de l'accident, empêchant la foule de s'en approcher. «J'ai entendu une énorme déflagration», a déclaré Anna, une jeune femme de 27 ans qui se trouvait dans son bureau à proximité au moment de l'accident. «J'ai vu qu'une partie du tramway avait percuté un magasin», a ajouté la jeune femme.

«J'ai cru que c'était un tremblement de terre», a déclaré pour sa part l'un des passagers à l'agence Ansa. «J'étais assis et je me suis retrouvé par terre, avec les autres passagers. C'était terrible», a-t-il ajouté.

Le tramway jaune et blanc était visible en travers de la route, dans un quartier de Milan situé juste à l'extérieur du centre historique. (ag/afp)