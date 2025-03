Cagliari et Brescia se classent à la première et à la dernière place de l'indice 2024. Image: watson

Voici les villes italiennes avec la meilleure météo

L'année dernière, les villes côtières du sud de l'Italie ont bénéficié des meilleures conditions météo, selon un classement diffusé ce jeudi. La pluie et la chaleur extrême ont pénalisé le nord.

Plusieurs éléments entrent en ligne de compte lorsqu'on choisit sa prochaine destination pour les vacances. Le climat en fait partie, et risque de jouer un rôle de plus en plus important, sachant que les températures ne cessent de monter et les événements météorologiques extrêmes se généralisent.

Un classement diffusé ce jeudi pourrait faciliter ce choix pour vos prochaines vacances italiennes. Réalisé par le populaire portail en ligne «IlMeteo» et le quotidien Corriere della Sera, cet indice classe 108 villes du pays en fonction de leurs conditions climatiques en 2024, sur la base de 17 paramètres et de plus de 400 millions de données météo.

Le résultat est sans équivoque: l'an dernier, c'est le sud qui a bénéficié des meilleures conditions météorologiques. On retrouve une seule ville du nord dans le top dix, qui fait la part belle aux régions méridionales du pays:

Cagliari, Sardaigne Naples, Campanie Salerne, Salerne Brindisi, Campanie Agrigente, Sicile Barletta, Pouilles Bielle, Piémont Catanzaro, Calabre Reggio de Calabre, Calabre Vibo Valentia, Calabre

Cette situation s'explique précisément par la hausse des températures, qui ont atteint des valeurs record l'an dernier, le plus chaud jamais enregistré. Dans ce contexte, plusieurs villes côtières du sud ont pu bénéficier de la brise marine. Le météorologue Lorenzo Tedici explique:

«Alors qu'au cours des années précédentes, le climat des collines du centre-nord était acceptable, aujourd'hui, avec la chaleur de plus en plus intense, on ne "respire" que le long des côtes.»

Les villes où il a fait le plus chaud se situent ainsi loin de la mer et dans le centre-nord de la péninsule. A Crémone, en Lombardie, les températures maximales ont dépassé les 34°C pendant 58 jours. Vitebre (Latium) a cumulé 54 jours de canicule, Florence 53 et Rome 36.

La capitale a particulièrement souffert l'an dernier: une longue vague de chaleur a étouffé Rome de la mi-juin au mois d'août, avec des températures de 33-34°C et des pointes fréquentes de 37-38°C.

Milan fait partie des pires villes

Les villes côtières occupant le haut du classement ont également été épargnées par les précipitations, qui ont été très abondantes sur les régions septentrionales du pays, la Lombardie en particulier. Varèse a connu 72 jours de pluies intenses, Monza 64, Côme 59 et Milan 51. Entre février et mars, 420 millimètres de pluie sont tombés sur la capitale lombarde, un record depuis 1776.

Milan cumule aussi d'autres handicaps, tels qu'une température record de 37,5°C et 55 nuits tropicales. Pour ces raisons, la ville ne se classe que 91e sur 108. Florence (93e) et Vérone (95e) obtiennent également un score très modeste, tandis que Brescia (Lombardie) gagne la palme de pire ville d'Italie, suivie par Vicence (Vénétie) et Bolzano (Trentin-Haut-Adige).

Le brouillard, les précipitations intenses, la chaleur tropicale et l'absence de brise fraîche ont pénalisé Brescia, alors que Vicence a souffert du brouillard et des fortes pluies, et Bolzano a connu beaucoup de journées de gel.

(asi)