L'Italie prend une décision «historique» pour les couples de même sexe

«C'est une décision historique» , a déclaré Me Giarratano, qui représente 15 enfants à Padoue, ville devenue un symbole de la lutte pour les parents de même sexe après que certains procureurs y ont ordonné de retirer rétroactivement les mères non biologiques des certificats de naissance.

Parmi ceux-ci, le droit de l'enfant à une relation continue avec chacun de ses parents et avec les proches de chaque branche de la famille, a-t-elle précisé.

La Cour constitutionnelle a statué jeudi que refuser de reconnaître les femmes assumant la responsabilité parentale de l'enfant porté par leur partenaire «ne garantit pas le meilleur intérêt de l'enfant mineur» et viole plusieurs articles de la Constitution.

Cela faisait courir aux mères non biologiques le risque de perdre leurs droits parentaux en cas de décès de leur partenaire ou de rupture. D'autres inconvéniences au quotidien pouvaient survenir, comme l'impossibilité d'emmener leur enfant chez le médecin sans l'autorisation de l'autre parent.

Cette décision a été saluée comme «historique» par l'opposition de centre gauche en Italie, où la cheffe du gouvernement ultraconservateur Giorgia Meloni est connue pour sa défense des valeurs familiales traditionnelles et ses critiques de ce qu'elle appelle «le lobby LGBT».

La Cour constitutionnelle d'Italie, pays à majorité catholique, «a jugé discriminatoire le fait de ne pas reconnaître les deux mères» sur les certificats de naissance des enfants conçus par insémination artificielle. Une décision qui «devient concrètement une loi» , a déclaré Me Michele Giarratano, représentant de familles homoparentales dans le nord du pays.

La plus haute juridiction d'Italie a statué que refuser de reconnaître légalement les mères non biologiques sur les certificats de naissance des enfants conçus par insémination artificielle était inconstitutionnel.

Manifestation contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie à Rome, le 17 mai 2025.

