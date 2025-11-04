brouillard
Spectaculaire effondrement à Rome: un ouvrier est mort

The medieval tower Torre dei Conti near the Roman Forum is engulfed by a cloud of debris from a second collapse after it had partially collapsed during renovation works, in Rome, Italy, Monday, Nov. 3 ...
Les effondrements de lundi ont touché un contrefort et une partie de la base de la tour, puis une partie de la cage d'escalier.Keystone

Spectaculaire effondrement à Rome: un ouvrier est mort

Hospitalisé lundi dans la capitale italienne, un homme de 66 ans a succombé à ses blessures. Piégé, il avait été extrait des décombres de la Tour des Conti dans un état grave.
04.11.2025, 06:0804.11.2025, 06:08

L'ouvrier qui avait été extrait lundi des décombres d'une tour effondrée à Rome est décédé en arrivant à l'hôpital, ont annoncé plusieurs médias italiens citant des sources hospitalières.

Une tour médiévale en cours de rénovation en plein coeur de Rome s'est partiellement effondrée. Piégé dans un premier temps, un ouvrier avait été extrait lundi soir. L'homme de 66 ans était resté conscient lors de la longue opération de sauvetage qui a permis de l'extraire de la Tour des Conti. Il avait ensuite été hospitalisé dans un état grave, selon les autorités.

Un ouvrier s'échappe par un balcon

Une portion de la façade de la Torre dei Conti, dans le quartier très touristique des forums impériaux et du Colisée, s'est effondrée en fin de matinée, en projetant des gravats dans la rue et une colonne de poussière dans les airs. Trois autres ouvriers avaient pu être précédemment évacués, dont un dans un état critique, a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers.

Drame à Rome: une tour médiévale s'effondre

Une autre partie de la tour haute d'une trentaine de mètres s'est effondrée deux heures plus tard dans un nuage de poussière et de débris. Après le premier effondrement, les pompiers ont réussi à «mettre en place une protection» autour de l'homme piégé, de sorte que lors du deuxième effondrement «ils l'ont évidemment protégé», a déclaré le préfet de Rome, Lamberto Giannini,.

Alors que la poussière était encore en suspension dans l'air, les pompiers ont utilisé des grues pour atteindre les fenêtres de la tour, tandis qu'un drone entrait par une autre fenêtre pour une inspection. Un ouvrier présent dans le bâtiment au moment où il s'est effondré, Ottaviano, 67 ans, a expliqué qu'il s'était échappé par un balcon. «Ce n'était pas sûr. Je veux juste rentrer chez moi», a-t-il confié, ses vêtements encore couverts de poussière.

A firefighter gives a thumbs-up as rescuers pull a construction worker from under the debris of a medieval tower that was under renovation near the Roman Forum in Rome, Monday, Nov. 3, 2025, after it ...
Les pompiers ont utilisé des grues pour atteindre les fenêtres de la tour.Keystone

Déclarations «honteuses» de la Russie

Les effondrements de lundi ont touché un contrefort et une partie de la base de la tour, puis une partie de la cage d'escalier, a indiqué la direction des biens culturels de Rome dans un communiqué. La phase de travaux lancée en juin 2025, qui comprenait notamment le désamiantage, était pratiquement achevée.

Des analyses effectuées avant le début des travaux avaient «confirmé les conditions de sécurité nécessaires pour procéder aux interventions sur les plafonds», selon la direction des biens culturels. La Torre dei Conti, qui date du début du XIIIe siècle, était fermée depuis 2007 et bénéficie pour sa restauration d'une enveloppe importante du plan de relance européen.

Firefighters work on a medieval tower Torre dei Conti near the Roman Forum after it had partially collapsed during renovation works, meters away from the Colosseum in Rome, Monday, Nov. 3, 2025. (AP P ...
La Torre dei ContiKeystone

En début d'après-midi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté l'évènement sur Telegram en le liant à la politique italienne de soutien à l'Ukraine. «Tant que le gouvernement italien continuera à gaspiller inutilement l'argent de ses contribuables (réd: en faveur de l'Ukraine), toute l'Italie s'effondrera: de l'économie aux tours», a lancé Maria Zakharova.

Le gouvernement italien a convoqué l'ambassadeur russe à Rome. «Ces déclarations sont honteuses, inacceptables dans un pays civilisé», a commenté le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, lundi soir devant des journalistes. «Nous soutenons l'Ukraine mais cela ne nous a pas empêchés de témoigner notre solidarité lorsque le peuple russe rencontrait des problèmes. Nous exigeons le même respect de la part de personnes qui, manifestement, ne savent pas ce que signifie le respect». (jzs/ats)

Ces immeubles chinois tout neufs qui tombent comme des châteaux de cartes
Video: watson
L’article