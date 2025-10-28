En Jamaïque, les habitants sont appelés à évacuer les zones les plus à risques. Keystone

Le violent ouragan Melissa fait ses premières victimes

De catégorie 5, l'ouragan a déjà fait plusieurs morts avant de toucher terre en Jamaïque, où il est attendu ce mardi. «D'importantes destructions» pourraient survenir, alertent les autorités locales.

L'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque, a déjà fait plusieurs morts avant de le frapper. Attendu mardi, il risque de causer des inondations et glissements de terrain catastrophiques.

Avec des vents soufflant jusqu'à 280 km/h, l'ouragan de catégorie 5, la plus élevée, est déjà responsable de trois décès en Jamaïque, trois à Haïti et un en République dominicaine.

«Ne sortez pas», insiste le centre américain des ouragans (NHC), qui anticipe des bourrasques «potentiellement mortelles», des inondations et des ravages d'une ampleur comparable à ceux causés par les ouragans Maria en 2017 ou Katrina en 2005, à Porto Rico et à La Nouvelle-Orléans.

Selon les autorités locales lundi, trois personnes ont trouvé la mort en Jamaïque alors qu'elles se préparaient à l'arrivée de l'ouragan, en coupant des branches et en travaillant sur des échelles. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira du plus puissant ouragan à toucher terre en Jamaïque depuis le début des suivis météorologiques.

Des habitants refusent de partir

Le premier ministre Andrew Holness a alerté sur des risques de dégâts particulièrement importants dans l'ouest du pays. «Je ne pense pas qu'une seule infrastructure de cette région puisse résister à un ouragan de catégorie 5. Donc, il pourrait y avoir d'importantes destructions», a-t-il déclaré sur CNN, appelant les habitants à évacuer les zones les plus à risques.

Andrew Holness Keystone

Mais de leur propre aveu, de nombreux habitants refusent de suivre ces consignes. «Je ne veux tout simplement pas partir», explique Jennifer Ramdial, une pêcheuse, rencontrée lundi par l'AFP à Port-Royal, petite bourgade côtière près de la capitale Kingston.

Des vidéos générées par IA minimisant la menace de l'ouragan ont envahi les réseaux sociaux, avec des habitants faisant la fête ou du jet ski. «Je vois toutes ces vidéos circuler. Beaucoup d'entre elles sont fausses», a réagi Dana Dixon, la ministre de l'information.

Selon le premier ministre, 881 abris sont ouverts aux 2,8 millions d'habitants de l'île. Melissa doit provoquer une submersion côtière, pouvant atteindre quatre mètres, menaçant d'inondations le littoral sud du pays, ainsi que des précipitations torrentielles dans les terres, a prévenu le NHC.

Des habitants refusent d'évacuer. Keystone

L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 4 km/h. Les pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser. (jzs/ats)