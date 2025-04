Oups! Heureusement que le sénateur JD Vance n'a pas choisi de faire carrière dans le football - ou malheureusement, ça dépend de quel point bord politique on se place. Image: REUTERS

Quel champion

En pleine cérémonie de remise de prix à la Maison-Blanche, en l'honneur de l'équipe de l'université de l'Ohio, le vice-président JD Vance a eu un petit accident de parcours.

Plus de «International»

Ecrivain sorti tout droit de l'université de Yale, investisseur, avocat et homme politique, force est d'admettre que JD Vance est plus réputé pour utiliser son cerveau maléfique que ses mains - même si le vice-président aime volontiers se poser comme le stéréotype parfait du père de famille viril, adepte des barbecues du dimanche et des séances de bricolage en chemise de bûcheron.

Non, JD Vance n'est pas très habile. La preuve en est ce lundi, lors d'une cérémonie organisée à la Maison-Blanche, en l'honneur de l'équipe des Buckeyes de l'Ohio State, vainqueurs du tournoi universtaire.

Sauf qu'au moment de soulever le trophée avec l'un des joueurs, voilà que l'objet a le mauvais goût de se fendre en deux. Laissant JD Vance lâcher la base sur le sol, sous les yeux mortifiés de l'assistance et des journalistes.

Vidéo: watson

Bien que pas très adroit, JD Vance a tout de même tenté de retomber sur ses pieds. Dans la foulée de l'incident, il a tenté d'en rire sur les réseaux sociaux: «Je ne voulais pas que quelqu'un reçoive le trophée après Ohio State, alors j'ai décidé de le casser», a plaisanté cet ancien élève de l'université, sur X, dans la foulée.

En effet, JD Vance a obtenu son diplôme de l'Ohio State en seulement deux ans (au lieu de quatre) en 2009, ce qui lui a d'ailleurs valu les louanges de Donald Trump. «[Vance] était un si bon élève qu'il n'est pas resté quatre ans. Il est sorti au bout de deux ans, premier de sa promotion. Comment fait-on ça?» s'est extasié le président lors de son discours lundi. Ma foi, on ne peut pas être bon partout. (mbr)