Rat et insecte au menu: une chaîne de fast-food ferme au Japon

Les rappels alimentaires sont rares au Japon, un pays réputé pour ses normes d'hygiène élevées, mais des incidents d'intoxication alimentaire et des rappels de produits font parfois les gros titres. En 2024, plus de 100 000 paquets de pain tranché ont ainsi été rappelés après que des morceaux d'un rat ont été découverts à l'intérieur de deux sacs. (ats/afp)

«Sukiya a décidé de fermer temporairement tous les restaurants, à l'exception de certains magasins dans les centres commerciaux, du 31 mars au 4 avril afin de prendre des mesures contre les nuisibles et les vermines», a déclaré la société.

La chaîne de restaurants japonaise Sukiya va temporairement fermer la quasi-totalité de ses quelque 2 000 magasins après qu'un rat a été trouvé dans une soupe miso et un insecte dans un autre plat, a annoncé la société samedi.

