A gauche, les nuggets au caviar de Burger King. A droite, les nuggets au caviar de Dubaï.

Burger King a osé ce mélange improbable

La chaîne de fast-food met en vente pour une courte période des nuggets de poulet accompagnés de caviar. Et ce n'est pas un poisson d'avril.

La plupart du temps, le caviar se mange avec des blinis et de la crème acidulée ou sur des toasts de pain blanc avec du beurre. Ça se mange également à même la peau, sur le dos de la main entre l'index et le pouce.

Mais depuis le 1er avril, le caviar se mange sur un nugget de poulet avec de la mayo. C'est effectivement la nouvelle association improbable signée Burger King. Et contre toute attente, ce n'est pas une invention britannique et encore moins un poisson d'avril, Burger King étant connu pour faire de nombreuses blagues à ses consommateurs.

C'est en France que les nuggets au caviar sont disponibles jusqu'au 7 avril. Pour 19 euros (18 francs), les consommateurs peuvent déguster sept nuggets avec 10 grammes d'oeufs d'esturgeon et de la mayonnaise Heinz. La marque de caviar qui s'est associée avec Burger King s'appelle Astara. Selon le Huffpost, la boîte de 10 grammes coûte normalement 28,90 euros (environ 28 francs).

Alors, c'est bon?

On peut se faire une petite idée du goût de cette association étrange grâce aux nombreuses vidéos des internautes. Sur TikTok, on a ceux qui sont juste trop contents de pouvoir manger du caviar pour la première fois de leur vie et qui disent que le combo caviar-nuggets, «ça marche grave bien» et d'autres qui sont plus critiques et qui affirment que ça n'a pas vraiment le goût du caviar, que celui-ci n'est carrément pas salé.

«19 euros, ça! Ça me donne envie de vomir» Ce n'est pas une ado de 17 ans qui dit ça, mais une grand-mère qui participe à la vidéo TikTok de sa petite fille.

Mais le vrai problème des consommateurs, ça a été d'ouvrir la boîte de caviar. Certains ont carrément renversé les œufs de poisson dans leur voiture.

Une association déjà adoptée par Rihanna

Toujours selon Huffpost, cette association chelou viendrait du temple des expériences culinaires qui mêlent street food et luxe: Dubaï, évidemment. L'établissement Beau propose ce concept depuis le mois de janvier. Dans un packaging chic à souhait (mais quand même en carton), vous pouvez déguster ce menu pour 320 dirhams, soit 76 francs. C'est plus de quatre fois le prix de la version Burger King, sauf que cette fois, il y a 30 grammes de caviar et il ne s'agit pas d'une chaine de fast-food, mais d'un restaurant.

Beau est un restaurant à Dubaï qui propose le combo nuggets et caviar.

Preuve que le prix ne rebute en rien les consommateurs à Dubaï, le resto est victime de son succès. Sur Instagram, Beau prévient ses clients que, pour être sûr de pouvoir obtenir le précieux menu, il faut se connecter à Deliveroo à 19 heures tapantes lorsque l'établissement ouvre. Un peu le même genre de frénésie que le chocolat Dubaï, victime également de son succès sur Deliveroo.

Fin mars, Beau s'est associé à Fenty Beauty, la marque de cosmétiques de Rihanna. Rien d'étonnant, la star est une adepte des nuggets au caviar depuis 2024.

