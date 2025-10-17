stratus fréquent
Japon: ce geste de Sanae Takaichi pourrait fâcher Pékin

epa12444590 Ruling Liberal Democratic Party&#039;s new leader Sanae Takaichi meets the press after her meeting with Tetsuo Saito, Chief Representative of the Komeito party, at the LDP headquarters in ...
Sanae TakaichiKeystone

Ce geste de la favorite japonaise pourrait fâcher Pékin

Sanae Takaichi, la potentielle future première ministre du Japon, a fait une offrande au sanctuaire de Yasukuni, considéré comme un symbole du passé militariste du pays et au centre de tensions avec ses voisins.
17.10.2025, 09:2217.10.2025, 09:22

La potentielle future première ministre du Japon, Sanae Takaichi, a envoyé une offrande rituelle au controversé sanctuaire shinto de Yasukuni, a déclaré vendredi un responsable. Les visites passées de hauts responsables nippons à Yasukuni, considéré comme un symbole du passé militariste du pays, ont suscité la colère de Pékin et de Séoul.

La Chine et la péninsule coréenne ont été le théâtre d'exactions commises par des militaires japonais dans la première moitié du XXe siècle. Aucun premier ministre japonais en exercice ne s'y est rendu depuis 2013, quand la visite de Shinzo Abe sur place avait suscité la fureur des voisins du Japon et des remontrances de la part de Washington. Il est toutefois courant que les premiers ministres envoient des offrandes lors des fêtes du printemps et de l'automne.

The view of Haiden Main hall through the Chumon torii at Yasukuni Shrine. Tokyo. Japan, Tokyo, Japan - October 26, 2019: The view of Main hall Haiden through the Chumon torii at Yasukuni Shinto Shrine ...
Le sanctuaire shinto de Yasukuni,Image: www.imago-images.de

Takaichi a fait une offrande vendredi matin, premier jour de la fête d'automne, a déclaré un responsable de son bureau. Cette personnalité ultra-nationaliste, élue au début octobre à la tête du parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, est allée à Yasukuni à de nombreuses reprises par le passé, notamment quand elle était à la tête de ministères.

Elle ne devrait cependant pas s'y rendre cette année, selon les médias locaux, le quotidien économique Nikkei affirmant qu'elle s'inquiète d'un probable «impact sur la diplomatie» nippone.

Crimes de guerre

Ce sanctuaire shinto de Tokyo rend hommage aux quelque 2,5 millions de soldats morts lors des conflits menés par le Japon, mais il honore aussi la mémoire d'officiers et hommes politiques japonais condamnés pour crimes de guerre par un tribunal international après la seconde guerre mondiale.

La confirmation par le Parlement de Takaichi au poste de premier ministre, qui semblait d'abord acquise, est devenue moins probable après que l'allié du PLD, le parti centriste Komeito, a claqué la porte de l'alliance la semaine dernière.

Tetsuo Saito, leader of Komeito, speaks to the media after meeting with Sanae Takaichi, the newly-elected leader of Japan&#039;s ruling party, the Liberal Democratic Party .at the parliament in Tokyo, ...
Tetsuo Saito, leader du parti KomeitoKeystone

Tandis que l'opposition, désorganisée, mène de laborieuses discussions pour tenter de s'entendre, le PLD cherche aussi de nouveaux partenaires pour soutenir l'accession aux responsabilités de Takaichi. Le vote au Parlement nippon devrait avoir lieu le 21 octobre, selon les médias locaux. (jzs/ats)

Des milliers de poissons morts sur une plage au Japon..
Video: watson
