Jeffrey Epstein

Affaire Epstein: Peter Mandelson démissionne

(FILES) British ambassador to the United States Peter Mandelson speaks as US President Donald Trump makes a trade announcement in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on May 8, 2025. ...
Peter Mandelson, 72 ans, ancien ministre et commissaire européenImage: AFP

Affaire Epstein: cet ex-ambassadeur britannique démissionne

Après de nouvelles révélations le liant au criminel sexuel américain, Peter Mandelson quitte le parti travailliste britannique. Dans le dossier, il apparaît notamment en caleçon à côté d'une femme.
02.02.2026, 08:1502.02.2026, 08:16

Peter Mandelson, ex-ambassadeur britannique aux Etats-Unis limogé pour ses liens avec Jeffrey Epstein, a quitté dimanche soir le parti travailliste britannique, dont il était une figure historique. Cette démission fait suite à de nouvelles révélations sur sa relation avec le criminel sexuel américain.

Peter Mandelson, ancien ministre et commissaire européen de 72 ans, aurait à plusieurs reprises reçu de l'argent d'Epstein au début des années 2000, selon des documents publiés vendredi par le ministère américain de la Justice et relayés dans la presse dimanche.

Voici ce qu'il y a de (vraiment) nouveau dans les derniers fichiers Epstein

«Des allégations que je crois fausses, selon lesquelles (Epstein) m'aurait versé de l'argent il y a vingt ans – et dont je n'ai ni trace, ni souvenir, nécessitent une enquête de ma part», a-t-il écrit dans une lettre adressée à Hollie Ridley, secrétaire générale du Labour. «Le temps de le faire, je ne souhaite pas causer davantage d'embarras au Parti travailliste, et je quitte donc le parti», a-t-il ajouté, selon l'agence britannique PA, se disant «profondément désolé».

Une nouvelle photo compromettante

Selon des relevés bancaires, Jeffrey Epstein aurait transféré un total de 75 000 dollars en trois virements sur des comptes liés à Mandelson en 2003 et 2004. Interrogé dimanche matin sur la BBC, celui qui était à l'époque député avait déjà dit n'avoir aucun souvenir de ces virements, et ne pas savoir si ces relevés étaient authentiques.

Peter Mandelson apparaît aussi sur de nouvelles photos non-datées, en tee-shirt et caleçon à côté d'une femme, dont le visage a été caviardé par les autorités américaines. Il avait dit dimanche matin ne «pas parvenir à situer le lieu, ni à identifier la femme».

Une photo de Peter Mandelson dans l&#039;affaire Epstein
Peter Mandelson cité dans le dossier EpsteinImage: X

D'autres documents indiquent qu'Epstein a transféré 10 000 livres en 2009 à Reinaldo Avila da Silva, compagnon de Mandelson, à l'époque où celui-ci était ministre.

Une deuxième femme accuse l'ex-prince Andrew

L'ex-ambassadeur, démis de ses fonctions en septembre après avoir été nommé par le premier ministre Keir Starmer fin 2024, avait présenté des excuses en janvier pour avoir maintenu son amitié avec Epstein. Il avait d'abord refusé de le faire au prétexte qu'il n'était pas «complice».

L'ex-prince Andrew, qui a été déchu de ses titres royaux en octobre en raison de ses liens avec le financier, a lui aussi été mis en cause dans de nouveaux emails et documents publiés vendredi.

La pression monte sur le prince Andrew dans l’affaire Epstein

Une deuxième femme a affirmé dimanche qu'Epstein l'avait envoyée au Royaume-Uni en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew, a rapporté son avocat sur la BBC. (jzs/ats)

