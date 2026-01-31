L'ex-prince Andrew aurait invité Epstein à Buckingham Palace

De nouveaux documents du ministère américain de la Justice révèlent que l'ex-prince Andrew a invité Jeffrey Epstein à Buckingham Palace en 2010.

Le prince Andrew, duc de York. Getty Images Europe

L'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, avait invité Jeffrey Epstein à Buckingham Palace peu après la levée de l'assignation à résidence qui pesait sur le financier américain accusé de crimes sexuels, selon les nouveaux documents publiés vendredi par le ministère américain de la Justice.

Ces documents n'indiquent cependant pas que cette invitation au palais royal de Londres, lancée en 2010, ait été suivie d'effet.

Dans un des messages, publiés vendredi aux Etats-Unis parmi une masse de documents, Epstein avait contacté Andrew Mountbatten-Windsor au cours d'un séjour à Londres le 27 septembre 2010, écrivant:

«Nous aurons besoin de passer du temps en privé»

Celui qui était alors le prince Andrew avait répondu: «nous pourrions dîner à Buckingham Palace et avoir beaucoup de temps en privé». Deux jours plus tard, il avait ajouté:

«Je suis ravi que vous veniez ici à BP (Buckingham Palace, NDLR). Venez avec qui vous voulez, je serai disponible de 16h à 20h environ»

A l'époque, Jeffrey Epstein venait d'être libéré, en août 2010, de son assignation à résidence, après une condamnation pour prostitution de mineure.

Andrew, qui a toujours clamé son innocence, avait été déchu de tous ses titres royaux et chassé de son immense résidence officielle de Windsor l'an dernier en raison de ses liens passés avec Epstein. La publication des mémoires posthumes de l'Américano-australienne Virginia Giuffre, qui accusait le prince de l'avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises alors qu'elle était mineure, avait soulevé une vague d'indignation au Royaume-Uni.

En 2022, une action en justice intentée par Mme Giuffre contre Andrew s'était soldée par un accord à l'amiable de plusieurs millions de livres, mais sans qu'à aucun moment le frère du roi Charles n'admette sa culpabilité. Mme Giuffre s'est suicidée en avril dernier à son domicile en Australie.

La chute d'Andrew a été précipitée notamment par des révélations de la presse britannique l'année dernière, affirmant que l'ex-prince, qui avait assuré en 2019 avoir coupé tout lien avec Jeffrey Epstein en décembre 2010, était en réalité resté en contact avec le financier américain après cette date.

Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison en 2019. (dal/ats/afp)