Joe Biden a commis l'impensable

On a pisté l'Américain le plus important pour Trump et Harris

De passage par une caserne de pompiers de Pennsylvanie pour poursuivre cette journée de commémoration, c'est avec un large sourire et l'air très content de lui que Joe Biden s'est tout à coup piqué d'enfiler une casquette «TRUMP 2024» . La séquence, filmée, n'a pas manqué d'enflammer la Toile - et la campagne Trump, qui l'a aussitôt repartagée sur X.

A peine remis des émotions du premier - et peut-être unique - débat télévisé avant l'élection présidentielle du 5 novembre, Kamala Harris, Donald Trump, Joe Biden et tout le gratin politique américain se retrouvaient déjà à New York ce merdredi, afin de commémorer les attentats du World Trade Center. Ce n'est toutefois pas tant l'étrange photo de famille de l'évènement qui a marqué les esprits qu'une énième gaffe du président en exercice.

Comment Kamala Harris et Donald Trump se préparent à leur débat

Mardi soir, Kamala Harris et Donald Trump se rencontreront pour leur premier - et peut-être unique - duel télévisé de la campagne électorale américaine. Tous deux peuvent gagner beaucoup, mais aussi tout perdre.

L'électorat américain attendait cette épreuve de force: la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump croiseront le fer verbalement mardi soir à Philadelphie. Il s'agit du premier et jusqu'à présent du seul débat télévisé prévu entre la candidate démocrate à la présidence et son adversaire républicain. Il s'agit aussi de la première rencontre personnelle entre Harris et Trump.