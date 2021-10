Julian Assange risque (à nouveau) l'extradition vers les Etats-Unis

Et la grande gagnante de l'interview de Harry et Meghan est... Oprah

La reine du showbiz américain a touché le jackpot, grâce à son interview du couple royal. A 67 ans, elle réussit un des meilleurs coups médiatiques de sa longue carrière.

Entre sept et neuf millions de dollars. C'est ce qu'aurait perçu la productrice de télévision pour la diffusion de son entretien-confession avec Meghan Markle et le Prince Harry. C'est la chaîne CBS qui a obtenu les droits aux Etats-Unis. D'autres pays, comme l'Angleterre (la chaîne ITV) et la France (TMC) ont également ouvert leurs chéquiers pour pouvoir diffuser l'interview.

Oprah préparait son coup depuis longtemps, en se rapprochant de Meghan, dès le printemps 2018, avant le mariage …