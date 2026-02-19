faible pluie
International
Justice

Le rappeur Naps condamné à 7 ans de prison pour viol

French rapper Nabil Boukhobza aka Naps arrives to attend his trial for sexual assault at the Palais de Justice of Paris, on February 16, 2026. The trial of French rapper Naps, accused of raping a youn ...
L’artiste marseillais Naps a été déclaré coupable de viol ce jeudi à Paris.Image: AFP

Le rappeur Naps condamné à 7 ans de prison pour viol

A l’issue de quatre jours d’audience, le rappeur marseillais a été reconnu coupable de viol et condamné à sept ans d’emprisonnement ferme, suivant les réquisitions du parquet général.
19.02.2026, 19:5019.02.2026, 20:09

La cour criminelle de Paris a déclaré, le 19 février, le rappeur marseillais Naps, Nabil Boukhobza de son vrai nom, coupable de viol à l’issue de quatre jours d’audience, conformément aux réquisitions du parquet général, avec inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et placement immédiat en détention.

Ce rappeur aurait violé une femme dans son sommeil

Les faits jugés remontent à la nuit du 1er octobre 2021 dans une chambre d’hôtel parisienne, en présence de la plaignante et de deux amies. La défense a plaidé l’acquittement en invoquant des contradictions et le doute sur l’intentionnalité, tandis que l’accusation a estimé les éléments suffisants pour caractériser le viol. Les trois avocats du rappeur ont plaidé pendant plus de deux heures.

Quelques minutes avant le verdict, lors suspension d’audience, Naps éclatait en sanglots.

«Je n’ai jamais eu l’intention de violer qui que ce soit, vous avez mon avenir entre vos mains»
Naps, la cour criminelle de Paris, ce jeudi 19 février, avant le verdict

Le parquet a mis en avant la notion de «victimisation secondaire» et le risque de réitération, rappelant qu’une autre information judiciaire visant l’accusé pour des faits similaires est en cours depuis 2024. La cour a retenu la culpabilité de l’artiste au terme de l’examen des versions des protagonistes et des débats contradictoires.

A l'annonce du verdict, la plaignante a fondu en larmes de soulagement, tandis que Nabil Boukhobza, l'air abattu, a pris sa femme dans ses bras. Il passera sa première nuit en détention dès ce jeudi soir. (mbr)

