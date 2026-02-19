ciel couvert
DE | FR
burger
International
France

Le rappeur Naps aurait violé une femme dans son sommeil

Naps Trial Opens For Sexual Assault Charges - Paris French rapper Nabil Boukhobza aka Naps arrives to attend his trial for sexual assault at the Palais de Justice of Paris, on February 16, 2026. The t ...
Le rappeur Naps est jugé pour viol cette semaine à Paris.Image: www.imago-images.de

Ce rappeur aurait violé une femme dans son sommeil

Le procès du rappeur Naps s'est ouvert cette semaine à Paris. Le parquet a requis jeudi sept ans de prison à son encontre.
19.02.2026, 14:3019.02.2026, 14:30

Le parquet général a requis jeudi sept ans de prison, avec mandat de dépôt à effet différé, contre le rappeur Naps, de son vrai nom Nabil Boukhobza, accusé d'avoir violé une femme dans son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne.

«On essaie de vous faire croire qu'il s'agit de parole contre parole», mais de «très nombreux éléments objectifs» dans les déclarations de la plaignante, qui «n'a jamais varié» dans son récit, prouvent un «viol par surprise», a estimé l'avocate générale Sarah Cadeillan devant la cour criminelle de Paris, au dernier jour du procès du rappeur.

Ce que Gisèle Pelicot révèle dans son livre

La veille, l'artiste a nié avec force avoir violé la jeune femme de 24 ans : «Jamais de la vie ça ne me viendrait à l'idée d'avoir un rapport avec une personne endormie (...) c'est impossible», s'est défendu le rappeur, aujourd'hui âgé de 40 ans.

«Ce n'est pas moi»
Naps

L'avocate générale a également pointé l'absence de «remise en question» de l'accusé dans ses réquisitions. «Même si elle est inerte, une jeune fille ne peut pas lui résister, ne peut lui dire non», a-t-elle déploré, «car si elle là, dans cette chambre d'hôtel, alors qu'il est connu, qu'elle s'est assise sur ses genoux, alors (c'est qu'elle) est d'accord.»

«Ne rien dire n'est pas consentir, ne pas bouger n'est pas consentir»
L'avocate générale

Il assure qu'il s'agissait d'une relation consentie

Au petit matin d'octobre 2021, la jeune femme est invitée avec deux amies de l'époque à passer la fin de soirée dans une chambre d'hôtel avec le rappeur, alors âgé de 35 ans. Elle affirme avoir été par la suite «réveillée par une pénétration» pendant son sommeil par Nabil Boukhobza qui a maintenu, tout au long de son procès débuté lundi, qu'il s'agissait d'une relation consentie.

Connu pour son tube La Kiffance, le Marseillais a également été mis en examen en juillet 2024 dans le Var pour viols et agressions sexuelles à la suite des plaintes de trois jeunes femmes, des accusations qu'il conteste également. Verdict attendu ce jeudi. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
6
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
de Natasha Hähni
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
3
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Thèmes
Esdeekid, le rappeur qui bousille tout
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pierre Palmade aura purgé sa peine à la fin février
Pierre Palmade s'apprête boucler son pensum judiciaire le 27 février prochain. Il avait provoqué un accident de la route alors qu'il était sous l'emprise de la drogue.
L'humoriste français Pierre Palmade, condamné à la fin 2024 à deux ans de prison de ferme pour avoir provoqué un grave accident routier, aura purgé sa peine le 27 février prochain, a indiqué mardi le parquet de Bordeaux. Il a quitté la prison en avril 2025 pour poursuivre sa peine sous bracelet électronique.
L’article