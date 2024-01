Keystone

Les propos de Depardieu «choquent» le porte-parole du gouvernement français

La polémique ne désenfle pas: ce jeudi, Olivier Véran a dénoncé les propos de Gérard Depardieu sur les femmes. Fin décembre, le président avait soutenu l'acteur français.

Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, s'est dit jeudi «choqué» par les propos misogynes et insultants envers les femmes tenus par l'acteur Gérard Depardieu, par ailleurs visé par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol.

«Ces propos me choquent et j'ai une pensée pour les personnes qui se sont senties offensées, qui sont victimes», a déclaré le porte-parole du gouvernement sur BFMTV et RMC.

«Je suis choqué par les propos que j'ai vus, que je trouve nuls» Olivier Véran

Soutien de Macron

Fin décembre, Emmanuel Macron avait soutenu Gérard Depardieu affirmant que c'était un «immense acteur» qui «rend fière la France» et dénonçant «une chasse à l'homme».

«Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça» Emmanuel Macron

Depuis la diffusion d'un épisode de l'émission «Complément d'enquête» consacré à l'acteur français, la polémique enfle. Plusieurs tribunes le soutenant ou condamnant ce soutien ont été publiées dans la presse. En Suisse, la RTS a pris la décision de suspendre provisoirement la diffusion de films avec Gérard Depardieu en vedette.

