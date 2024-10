Tariq Ramadan sera jugé en France pour viols sur trois femmes

Le mois dernier, Tariq Ramadan avait été condamné en appel à Genève à une peine de 3 ans de prison, dont un an ferme. Les juges avaient reconnu l'islamologue coupable de viol et de contrainte sexuelle sur une femme. Cette dernière avait été abusée dans la chambre d'un hôtel genevois, une nuit d'octobre 2008.

Dans cette procédure très médiatisée et emblématique de l'ère #MeToo, les plaignantes ont en effet décrit des relations sexuelles particulièrement brutales. Le récit de l'une des victimes, qui avait présenté une robe tachée du sperme de l'islamologue, avait contraint l'intellectuel, qui l'avait d'abord nié, à admettre mi-2018 l'existence de relations adultères avec elle et d'anciennes maîtresses, empreintes «de domination», rudes mais «consenties», un tournant majeur dans ce dossier.

Dans son arrêt du 27 juin dont l'AFP a eu connaissance, la cour d'appel avait écarté le cas de l'une d'entre elles, et pris sur le fond le contrepied des magistrates instructrices et de l'enquête, qui s'était focalisée sur l'emprise, en retenant la violence comme principal stratagème des viols imputés à Tariq Ramadan.

A l'audience de mercredi, le conseiller rapporteur comme l'avocat général ont prôné la non-admission de ces pourvois, une procédure qui permet d'écarter rapidement les recours non sérieux ou irrecevables. Les deux magistrats ont notamment estimé que ces requêtes tendaient à remettre en cause l'appréciation de fond de la chambre de l'instruction, alors que le rôle de la Cour de cassation se borne à vérifier l'absence d'erreur de droit.

Le 27 juin, la cour d'appel de Paris avait ordonné un procès pour Tariq Ramadan pour un viol aggravé sur une femme et deux viols sur deux autres. L'islamologue et une quatrième femme avaient formé des pourvois antagonistes, le premier demandant un non-lieu général, la seconde l'ajout de ses accusations rejetées par la cour d'appel.

La Cour de cassation a rejeté mercredi des pourvois formés par l'islamologue genevois Tariq Ramadan, a appris l'AFP de source judiciaire. Elle rend ainsi définitif son renvoi en procès en France pour viol aggravé et viols sur trois femmes entre 2009 et 2016.

L’ouragan sera si dévastateur que la Floride va changer de forme

Alors que la côte ouest est sur le point d’être dévastée par Milton, les experts prédisent déjà des dégâts qui bouleverseront définitivement le littoral du «sunshine state». Avec de graves conséquences.

Plus de 8 millions d'habitants ont fui la côte ouest de la Floride, à l'approche de l'un des plus puissants ouragans de l'histoire de l’Etat. Milton va taper le littoral au niveau de la ville de Tampa dans quelques heures et les prédictions sont catastrophiques. Au point que les experts prédisent la «destruction de la baie». Alors que l'ouragan oscille constamment entre la catégorie 4 et 5, les conseils macabres se succèdent pour tenter de sauver un maximum de vie humaine.