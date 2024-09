Tariq Ramadan condamné pour viol à Genève

Les rentes AVS et AI vont augmenter (et ce n'est pas tout)

Enorme rebondissement dans l'affaire Tariq Ramadan. L'islamologue a été reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle sur une femme par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève. Il a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, indique mardi la Cour de justice dans un communiqué.

L'IA va nous rapporter des milliards, mais les Suissesses vont souffrir

Une étude montre que la Suisse est la plus grande bénéficiaire de l'intelligence artificielle en Europe. Le produit intérieur brut pourrait être augmenté de 85 milliards. Mais il y a aussi des perdants.

Les mises en garde contre l'intelligence artificielle sont nombreuses, et leurs expéditeurs portent des noms célèbres. Elon Musk, par exemple. Le milliardaire de la technologie est convaincu que l'intelligence artificielle (IA) pourrait un jour anéantir l'humanité si elle n'est pas correctement régulée. Les deux célèbres économistes Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee ne vont pas aussi loin, mais ils prédisent dans leur livre The Second Machine Age d'importantes pertes d'emplois.