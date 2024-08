Kamala Harris et Joe Biden préparent la suite

Sans Biden, tout est possible

L'une de ses autres priorités pour la fin de son mandat est de faire pression pour parvenir à un cessez-le-feu et mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, un sujet qui continue de diviser les démocrates. Biden et les dirigeants de l'Egypte et du Qatar ont invité les belligérants à reprendre les négociations le 15 août, soit le même jour que son intervention conjointe avec Kamala Harris, afin de parvenir à un accord. (mbr/ats)

Ce qui ne l'a pas empêché de monter au créneau en début de semaine, pour mettre en garde contre une répétition des événements qui ont suivi l'élection de 2020. «Si Trump perd, je ne suis pas certain du tout» qu'il y aura une transition pacifique du pouvoir, a déclaré Joe Biden à la chaîne CBS dans sa première interview depuis son retrait de l'élection, disant redouter des violences.

Selon Politico, Kamala Harris souhaite notamment le soutien de Joe Biden dans des Etats importants tels que la Pennsylvanie et le Michigan où il est encore populaire, en particulier auprès des électeurs blancs âgés. L'octogénaire, de son côté, devrait veiller à ce que les projecteurs restent braqués sur son héritière, en ne participant à la campagne que de manière limitée à l'automne, selon la même source.

Speech de Joe Biden: vexé et fragile, il ne digère pas sa mise à mort

«Je méritais un second mandat»

Il s'agit notamment de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à garantir la victoire de Kamala Harris contre Trump. Elle est apparue très présente aux côtés du président lors d'un évènement de premier plan la semaine dernière, lorsqu'ils ont tous deux accueilli le journaliste américain Evan Gershkovich et d'autres détenus libérés dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers avec la Russie.

Par contraste, Joe Biden s'est fait discret, n'a fait que quelques apparitions publiques dans le cadre d'une présidence qui apparaît désormais boiteuse, alors qu'il reste près de six mois avant que son successeur ne prenne le pouvoir en janvier.

C'est peu dire Kamala Harris a redonné de l'élan au camp démocrate, depuis la période de flou qui a entouré le débat dramatique de Joe Biden contre Trump. La vice-présidente a organisé une série de rassemblements qui ont drainé les foules, récolté un montant record de fonds et effacé l'avance de l'ex-président républicain Trump dans les sondages.

Pour la première fois depuis l'annonce du président démocrate de son retrait de la course à la présidentielle, Kamala Harris et Joe Biden s'apprêtent à vivre leur premier déplacement commun de campagne, la semaine prochaine. Tout un symbole alors qu'une stratégie s'esquisse sur la suite.

