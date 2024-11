Kamala Harris au lendemain de sa défaite. Washington, 6 novembre 2024. Image: AP

«Il se peut que la gauche soit en déclin inéluctable»

Après la défaite cinglante des démocrates face à Donald Trump, se pose la question de l'avenir de la gauche en Occident. Deux chercheurs, l'un suisse, l'autre français, ne cachent pas leur profonde inquiétude.

Plus de «International»

«Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille», disait l’ancien président français Jacques Chirac. La formule vaut pour la gauche, qui accumule les déboires. Après la claque infligée mardi par Donald Trump au camp démocrate, les sociaux-démocrates allemands (SPD), en chute libre dans la plupart des scrutins régionaux, ont tout à craindre des élections anticipées qui pourraient avoir lieu en janvier prochain à la demande des chrétiens-démocrates de la CDU, le principal parti d’opposition.

La coalition au pouvoir outre-Rhin, qui réunit le SPD, les Verts et les libéraux du FDP, s’est en effet effondrée mercredi en raison de profondes dissensions sur la politique financière à mener. Les élections allemandes devaient avoir lieu en septembre 2025.

La gauche est en crise en Occident. L’extrême droite progresse à ses dépens depuis plusieurs années ou décennies déjà. La gauche de gouvernement, de type social-démocrate, est-elle condamnée à terme? Le politologue français Gérard Grunberg, spécialiste de ce courant politique, se pose sérieusement la question.

«En France, il faudrait peut-être que le Rassemblement national, l’extrême droite, donc, gagne les élections, pour que la gauche se retrouve autour d’un projet pouvant un jour la ramener au pouvoir» Gérard Grunberg

Même point de vue radical du politologue René Knüsel, professeur honoraire de l’Université de Lausanne, qui s’exprime ici sur la gauche en général.

«Une cure d’opposition permettrait à la gauche de se rassembler» René Knüsel

Ces dernières années, la gauche a enfourché des chevaux qui lui font perdre la course électorale. Gérard Grunberg observe:

«En se focalisant sur des questions sociétales comme le genre ou la défense des minorités, la gauche se coupe de l’électorat populaire qui demande au contraire à être rassuré sur son identité et pour qui les aspects matériels de la vie quotidienne sont prioritaires sur le reste.» Gérard Grunberg

«Tout cela a donné du grain à moudre à Donald Trump»

«La gauche française est aujourd’hui très faible. Elle représente environ un quart seulement de l’électorat. En son sein, les jeunes élites se situent très à gauche, épousent les thèses wokes et soutiennent les Palestiniens. On les trouve chez LFI en France et à l’intérieur du Parti démocrate aux Etats-Unis. Tout cela a donné du grain à moudre à Donald Trump», constate le politologue français. «Cette gauche prend un gros risque avec l’électorat populaire en négligeant la question de l’immigration», ajoute-t-il.

René Knüsel abonde:

«Le thème de l’immigration a toujours posé beaucoup de problème à la gauche» René Knüsel

Le politologue lausannois perçoit «des tensions au sein de la gauche entre ceux qui embrassent les nouveaux enjeux sociétaux et ceux qui se retrouvent sur des aspects plus traditionnels». René Knüsel n’exclut pas l’hypothèse d’un éclatement dans certaines formations de gauche, chez les démocrates américains, par exemple. Et chez les socialistes suisses? L'avis du professeur honoraire de l'Université de Lausanne:

«Le PS semble devoir être épargné par cet écueil, même si le pôle syndicaliste emmené par Pierre-Yves Maillard, la locomotive de l’électorat populaire et machine à gagner des référendums, présente a priori peu de points communs avec le discours sur le genre d’une Mathilde Mottet, la coprésidente des Femmes socialistes suisses.» René Knüsel

Gérard Grunberg n'hésite pas à envisager le pire pour la gauche:

«Il se peut que la gauche telle qu’on l’a connue soit en déclin inéluctable» Gérard Grunberg

«Toute la difficulté pour la gauche est d’intégrer des thèmes dont l’extrême droite s’est emparée, l’immigration, pour ne pas la citer, analyse le politologue français. C’est un vrai problème, car on touche ici à des contradictions. Qui ne sont peut-être toutefois pas insurmontables si l’on songe à la gauche danoise actuellement au gouvernement et qui applique des critères migratoires assez stricts.»

«C’est la victoire de la vulgarité, du sexisme...»

Le conseiller national vert genevois Nicolas Walder, défenseur de la notion de genre dans son acception politique, est-il sensible aux critiques adressées à la gauche woke, dans laquelle il est parfois rangé?

Mercredi, suite à l’élection de Donald Trump, il a posté sur X un commentaire empreint de colère et d’inquiétude:

«Aujourd’hui c’est la victoire de la vulgarité, du sexisme, du racisme et de l’extrémisme. Notre seul espoir pour préserver nos libertés et la démocratie se trouve désormais à Bruxelles. La Suisse doit urgemment consolider ses liens avec l’Union Européenne» Nicolas Walder

Nicolas Walder se défend contre les attaques:

«Contrairement à ce que le discours d’extrême droite anti-woke prétend, le genre n’est pas une invention récente à gauche. La gauche a toujours été un parti de l’égalité entre les genres, elle a toujours pris la défense des femmes violées et elle s’est très tôt déclarée pour l’égalité des droits LGBT.» Nicolas Walder

Passée cette présentation, Nicolas Walder reconnaît qu’«il peut y avoir ici ou là des excès dans les revendications ou actions dites "wokes", même si c’est là un terme dont j’ai encore du mal à saisir ce qu'il recoupe». Quels excès?

«Je pense qu’il est maladroit par exemple de stigmatiser les hommes et les femmes cisgenres» Nicolas Walder

Pourquoi? «Cela peut nuire à l'objectif, qui reste de promouvoir les libertés et le respect, ainsi que de dénoncer un certain formatage des personnes, y compris des enfants, dans des stéréotypes de genre en raison de leur sexe biologique.»

Le genre et l’immigration? «Des prétextes»

Pour le conseiller national genevois, «le genre et l’immigration sont des prétextes invoqués pour expliquer la victoire de Donald Trump, alors qu’elle repose avant tout sur des angoisses liées au pouvoir d’achat et à la globalisation économique, ainsi qu'à la crise climatique, qui assombrit nos perspectives. Une crise climatique toujours en quelque sorte refoulée au profit de la chimère d'une croissance infinie».

Sur la question polémique du genre, et à présent que les démocrates américains ont été sévèrement battus, on perçoit comme un début de nuance, voire d'autocritique, chez ceux qui ont fait de cet objet un thème identitaire de gauche.