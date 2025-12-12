L'intensité des secousses est inférieure à celle du tremblement de terre de lundi soir. Keystone

Alerte au tsunami au Japon après un séisme

Un nouveau tremblement de terre est survenu au nord du pays. Une alerte au tsunami avait été émise, avant d'être finalement levée.

Plus de «International»

Un séisme de magnitude 6,7 s'est produit vendredi au large du nord du Japon, quelques jours après une secousse de niveau 7,5 dans la même zone, qui avait fait au moins 50 blessés. L'agence météorologique japonaise (JMA) avait dans un premier temps mis en garde contre des vagues de tsunami pouvant atteindre un mètre sur la côte Pacifique au nord.

Au final, des vagues atteignant 20 centimètres ont été enregistrées à deux endroits, sur l'île septentrionale d'Hokkaido et au nord de l'île principale de Honshu, a annoncé l'agence, qui a ensuite indiqué qu'il n'y avait plus de risque de tsunami. La chaîne de télévision publique NHK a précisé qu'aucun changement notable du niveau de l'eau n'avait été observé dans les deux ports.

L'Institut d'études géologiques américain USGS avait également mesuré à une magnitude de 6,7 cette secousse survenue à 11h44 (03h44 en Suisse), précisant qu'elle s'est produite à 130 kilomètres au large de Kuji, dans le département d'Iwate, sur l'île principale de Honshu.

La NHK a précisé que l'intensité des secousses était inférieure à celle du tremblement de terre de lundi soir, qui avait fait tomber des objets des étagères, endommagé des routes, brisé des vitres et déclenché des vagues de tsunami atteignant 70 centimètres.

A la suite de ce premier séisme, un ordre d'évacuation a été émis jeudi pour les habitants vivant près d'une tour métallique de 70 mètres endommagée à Aomori (nord), ont rapporté des médias locaux, les autorités évoquant un risque d'effondrement. L'Autorité de régulation nucléaire a de son côté indiqué qu'aucune anomalie n'avait été détectée dans les installations nucléaires de la région.

Une région traumatisée

Après la secousse de magnitude 7,5 de lundi, la JMA avait adressé une rare mise en garde contre un éventuel nouveau tremblement de terre pour les sept jours suivants, d'une magnitude supérieure ou égale. L'alerte concerne la zone de Sanriku – la pointe nord-est de la grande île d'Honshu, ainsi que l'île septentrionale d'Hokkaido.

La région est toujours traumatisée par le séisme de magnitude 9 de mars 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de 18 500 morts ou disparus.

En août 2024, la JMA avait émis son tout premier avertissement spécial, cette fois-là pour la partie sud de la côte pacifique du Japon, face à l'éventualité d'une secousse de forte amplitude le long de la fosse de Nankai, au large du pays. Cette fosse sous-marine de 800 kilomètres est la zone où la plaque océanique de la mer des Philippines «s'enfonce» lentement sous la plaque continentale sur laquelle repose le Japon.

Le gouvernement estime qu'un puissant séisme dans la fosse de Nankai, suivi d'un tsunami, pourrait tuer jusqu'à 298 000 personnes et causer jusqu'à 2000 milliards de dollars de dégâts.

Le Japon se trouve à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, sur la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique et figure parmi les pays les plus actifs sismiquement au monde. L'archipel subit quelque 1500 secousses chaque année. (jzs/ats)