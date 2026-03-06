brouillard
DE | FR
burger
International
Kosovo

Les députés du Kosovo échouent à nouveau à élire un président

Les députés du Kosovo échouent à nouveau à élire un président

Le parti du premier ministre Albin Kurti n'a pas réussi à obtenir le soutien nécessaire pour son candidat à la présidence. La session de l'assemblée a été ajournée.
06.03.2026, 06:2606.03.2026, 06:26

Les députés du Kosovo, profondément divisés, ont échoué jeudi à élire un président, ce qui va obliger les citoyens à retourner aux urnes pour la troisième fois en un peu plus d'un an.

Bien qu'il ait remporté deux élections générales, le parti du premier ministre Albin Kurti n'a pas réussi à obtenir le soutien nécessaire pour son candidat à la présidence du Kosovo, maintenant le pays dans une crise qui l'a laissé sans parlement opérationnel pendant près d'un an.

FILE - Kosovo&#039;s acting prime minister and leader of VeteVendosje political party Albin Kurti casts his ballot in Kosovo&#039;s capital Pristina, Sunday Dec. 28, 2025. (AP Photo/Visar Kryeziu, Fil ...
Albin KurtiKeystone

La session de l'assemblée a été ajournée peu avant minuit dans la nuit de jeudi à vendredi, heure à laquelle expirait le délai fixé pour l'élection du nouveau chef d'Etat. Dans ce cas de figure, le président sortant doit dissoudre l'assemblée et convoquer des élections anticipées.

Expulsés des Etats-Unis, ils se retrouvent au Kosovo

«Je suspends la séance. Nous n'avons pas le quorum requis pour voter», a déclaré la présidente du Parlement, Albulena Haxhiu. Seuls les députés du parti au pouvoir, Vetëvendosje, étaient présents, l'opposition ayant boycotté la séance.

Cependant, la séance n'ayant été que suspendue et non levée, on ignore encore si la présidente Vjosa Osmani convoquera les élections dès vendredi matin ou si elle attendra la fin officielle de la session parlementaire.

Normalisation avec la Serbie

L'an dernier, des élections générales avaient privé Kurti de la majorité nécessaire pour former un gouvernement et entraîné plusieurs mois d'impasse parlementaire. Les députés ont finalement imposé la tenue de nouvelles élections anticipées en décembre, que le parti de Kurti a remporté avec plus de 51% des voix, obtenant 57 sièges.

Le mois dernier, Albin Kurti, 50 ans, semblait prêt à entamer un troisième mandat, après avoir été élu à ce poste avec le soutien de certains partis représentant les minorités ethniques. Il devra désormais affronter à nouveau les urnes.

Que se passe-t-il au Kosovo?

La nécessité de nouvelles élections retardera encore les négociations avec la Serbie, qui n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo en raison de la situation dans le nord du pays à majorité serbe. La normalisation des relations entre Belgrade et Pristina reste essentielle pour les ambitions déclarées des deux pays d'adhérer à l'Union européenne. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Il y a du grabuge au parlement du Kosovo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une attaque djihadiste fait au moins 18 morts au Nigeria
Deux organisations islamistes, dont Boko Haram, ont encore fait plusieurs victimes dans l'Etats de Borno. Le conflit a déjà fait plus 40 000 morts dans le pays.
Au moins dix-huit personnes, dont sept soldats, ont été tuées par des djihadistes ayant attaqué une base militaire et un village de l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré jeudi à l'AFP des habitants, des miliciens et des gardes forestiers.
L’article