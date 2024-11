La Malaisie doit restituer des montres Swatch aux couleurs LGBTQI+

«Le juge a également déclaré que l'ordonnance d'interdiction concernant les montres n'avait été émise et publiée qu'en août 2023, et ce après les saisies (de montres) intervenue en mai. Donc au moment de la saisie, le requérant (Swatch) n'avait commis aucune infraction», a-t-il ajouté.

Dans sa plainte contestant la saisie, Swatch a expliqué que ses produits «ne favorisaient aucune activité sexuelle, mais simplement une expression amusante et joyeuse de paix et d'amour».

Les autorités avaient affirmé que les montres «pourraient nuire aux intérêts de la nation en promouvant, soutenant et normalisant le mouvement LGBTQI+ qui n'est pas accepté par le grand public».

Le gouvernement de Malaisie, où l'homosexualité est interdite et où les personnes LGBTQI+ sont confrontées à une discrimination généralisée, a par la suite interdit les montres Swatch au thème arc-en-ciel, avertissant que les propriétaires ou les vendeurs pourraient encourir jusqu'à trois ans de prison.

Un responsable avait alors expliqué que les montres avaient été saisies parce qu'elles portaient l'acronyme «LGBT+» et représentaient les six couleurs mondialement synonymes du drapeau arc-en-ciel de la fierté LGBTQI+.

