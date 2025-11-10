larges éclaircies
Liban

Le fils de Kadhafi a été libéré

La justice libanaise ordonne la libération sous caution de Hannibal Kadhafi.
Hannibal Kadhafi a été arrêté en 2015 par les autorités libanaises.Image: EPA

Le fils de Kadhafi a été libéré

Après une détention de près de dix ans au Liban, Hannibal Kadhafi est sorti de prison. Il doit quitter le pays pour une destination qui reste «confidentielle».
10.11.2025, 21:1510.11.2025, 21:15

Le fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Hannibal, a été libéré après une détention sans jugement de près de dix ans au Liban. L'annonce a été faite lundi par son avocat. «On est parti, il est libre», a déclaré Me Laurent Bayon, qui avait indiqué plus tôt que la caution de son client, d'un montant de près de 900 000 dollars, avait été versée à la justice libanaise.

Le juge d'instruction avait ordonné le 17 octobre la libération de Hannibal Kadhafi en échange d'une caution de 11 millions de dollars. Mais ses avocats avaient contesté ce montant, qui avait été réduit la semaine dernière.

Informations dissimulées

Les autorités libanaises, qui avaient arrêté Hannibal Kadhafi en 2015, l'accusaient d'avoir dissimulé des informations sur la disparition du dirigeant chiite libanais Moussa Sadr en Libye en 1978, dont elles imputent la responsabilité à son père. Hannibal, aujourd'hui âgé de 49 ans, avait deux ans à l'époque.

Le Liban doit libérer Hannibal Kadhafi

Sa détention pendant dix ans sans jugement a empoisonné les relations entre les deux pays. «C'est pour lui la fin d'un cauchemar qui aura duré dix années», avait déclaré Me Bayon après le paiement de sa caution.

Destination «confidentielle»

Un responsable judiciaire libanais ayant requis l'anonymat avait précisé que ses avocats s'étaient rendus à la prison où il était incarcéré pour achever les formalités de sa libération, indiquant qu'il était libre de quitter le pays. Hannibal, en possession d'un passeport libyen, doit quitter le Liban pour une destination qui reste «confidentielle», d'après Me Bayon.

«Si Hannibal Kadhafi a pu être arbitrairement détenu au Liban pendant dix années, c'est parce que la justice n'était pas indépendante», a ajouté l'avocat français, estimant qu'avec l'avènement en janvier d'un gouvernement réformateur, la justice recommençait à recouvrer son indépendance. Mouammar Kadhafi a été tué lors d'un soulèvement en Libye en 2011, ainsi que trois de ses fils.

Le gouvernement libanais veut désarmer le Hezbollah

Hannibal Kadhafi a eu des démêlés judiciaires en France et en Suisse dans les années 2000. Il avait notamment été arrêté en 2008 à Genève après avoir été dénoncé pour maltraitance par ses deux domestiques. Cette affaire avait entraîné une crise diplomatique majeure entre la Suisse et la Libye, culminant quelques jours plus tard par l'arrestation de deux ressortissants suisses, retenus en otage durant près de deux ans.

Il avait ensuite fui en Syrie pour rejoindre son épouse, une mannequin libanaise, avant d'être arrêté au Liban. (ag/ats)

