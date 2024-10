Vaduz, au Liechtenstein, entourée de montagnes. Image: Shutterstock

Voici le pays le moins visité d'Europe

Le Liechtenstein aurait de quoi attirer les touristes en masse. Et pourtant, rares sont ceux qui souhaitent visiter la principauté. On a cherché à comprendre pourquoi.



Ramona Gyr / ch media

Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), 101 000 personnes seulement se sont rendues au Liechtenstein en 2022. Certes, le nombre de visiteurs dans la petite principauté a encore légèrement augmenté par rapport aux années précédant la pandémie, mais le Liechtenstein est resté le pays le moins visité d'Europe. Le magazine de voyageTravelbook est allé en chercher les raisons.

Vignobles à Vaduz. Image: Shutterstock

D'une part, le Liechtenstein est un très petit pays. Il ne s'étend que sur 160,5 kilomètres carrés. Pourtant, il existe des Etats nettement plus petits et qui attirent nettement plus de vacanciers. A titre de comparaison, la principauté de Monaco a une superficie d'à peine deux kilomètres carrés, mais a été visitée par 327 000 voyageurs en 2022, selon l'OMT.

La taille ne fait donc pas tout. Une autre explication est que le tourisme revête une importance plutôt faible par rapport à d'autres secteurs économiques. Ainsi, selon les données de l'administration du Liechtenstein, seuls 33 établissements hôteliers, 63 appartements de vacances, deux campings et une auberge de jeunesse ont été recensés dans tout le pays en 2019. S'y ajoutaient sept dortoirs dans des refuges de montagne.

Au total, 1357 lits étaient disponibles. A titre de comparaison, Monaco, beaucoup plus petite, ne comptait la même année que 12 hôtels, mais ceux-ci offraient à eux seuls 5528 lits, d'après les données du gouvernement monégasque. A cela s'ajoutent divers appartements de vacances.

Il faut également considérer que le Liechtenstein n'est pas facilement accessible, sauf pour ses voisins. La principauté n'a pas d'aéroport. Les plus proches se trouvent à Zurich ou à Friedrichshafen, en Allemagne. De là, il faut encore environ une heure et demie en voiture pour rejoindre Vaduz. Il est certes possible de s'y rendre en train, mais il faut changer plusieurs fois. Le Liechtenstein n'a pas de compagnie ferroviaire propre et ne dispose que de trois arrêts le long de la ligne reliant Feldkirch (Autriche) à Buchs (Suisse).

Ce que le Liechtenstein a à offrir

Celui qui prend le chemin du Liechtenstein découvre un pays aux paysages et à la culture variés, encadré par des Alpes pittoresques. La vallée du Rhin abrite de vastes domaines viticoles où plus de 100 vignerons produisent du vin. Le château de Vaduz, siège du gouvernement de la principauté, trône comme emblème au-dessus de la capitale, également située sur le Rhin.

Le château de Vaduz. Image: Shutterstock

Le château est une propriété privée de la famille princière et ne peut donc pas être visité par le public. Il existe toutefois quelques musées et édifices religieux à Vaduz. Si vous vous rendez dans la principauté pour faire de la randonnée ou du ski, vous serez bien servi à Malbun. Située à environ 1600 mètres d'altitude, la localité offre de nombreux sentiers de randonnée et pistes de ski.



Au niveau mondial, le pays le moins visité par les touristes est Tuvalu. Seuls 3600 voyageurs par année visitent ce petit Etat insulaire d'Océanie. Cela s'explique par la taille du pays et sa difficulté d'accès. Le pays ne mesure que 26 kilomètres carrés, comprend neuf îles et compte environ 11 000 habitants. En conséquence, il y a peu d'hébergements.

