Lucerne est très appréciée des étrangers comme des Suisses. Image: keystone

On sait ce qui vous agace le plus chez les touristes en Suisse

En Suisse aussi, on parle ici et là de surtourisme ou de tourisme de masse. Mais est-ce réellement le cas? Suisse Tourisme a enquêté et voici les conclusions.

Reto Fehr

Nous connaissons tous ça: une belle journée, une destination de rêve pour une excursion et puis – une foule d'autres personnes qui ont eu exactement la même idée et qui gâchent, ou même «détruisent», l'expérience. On crie alors au tourisme de masse et l'envie de remettre ça disparaît.

Le surtourisme est le nom donné au problème par les spécialistes. Le public et les communes concernées se penchent régulièrement sur ce phénomène. Suisse Tourisme en a également bien conscience.

Afin de mieux comprendre ce que les Suisses pensent du tourisme, l'organisation touristique a réalisé, en collaboration avec la Conférence des directeurs régionaux du tourisme, un sondage auprès de la société d'études de marché zurichoise Insight Institute AG, en avril/mai 2024.

Ici, 4000 personnes, d'un groupe de touristes chinois, ont visité Lucerne en mai 2019. Image: KEYSTONE

Comment les Suisses voient-ils le tourisme?

Les résultats ont été présentés, aujourd'hui, lors d'une conférence de presse. Ils montrent que la population suisse est fondamentalement positive à l'égard du tourisme et qu'elle en estime l'importance. Seuls 5% des personnes interrogées se sentent préoccupées par le tourisme.

Les responsables de l'étude indiquent:

«78% des personnes interrogées sont fières de l'attractivité de la Suisse comme destination de vacances pour les visiteurs du monde entier. En outre, les personnes ayant un lien professionnel étroit avec le tourisme ainsi que la population des centres touristiques et des villes accordent une grande importance à la question. Il en va de même pour les personnes interrogées plus âgées ainsi que pour les personnes interrogées en Suisse romande et au Tessin. Les participants à l'étude voient cette importance dans les effets positifs sur l'économie et le marché du travail, mais aussi dans l'offre d'infrastructures, de culture ou de loisirs, qui est variée et attractive grâce au tourisme dans le pays.»

Les 5 principaux problèmes

Mais il y a aussi des problèmes. Selon les personnes interrogées, voici les principaux soucis:

Ces thèmes sont particulièrement présents dans les centres touristiques interrogés. Parmi les autres préoccupations figure un certain manque de respect de la part des touristes, que ce soit envers les personnes interrogées, leurs familles ou même leur propre pays et l'environnement.

Lauterbrunnen en avril 2024: on réfléchit à un droit d'entrée. Image: keystone

Ici, le surtourisme existe

«Il n'y a pas de surtourisme généralisé en Suisse», conclut le responsable de l'étude.

«Mais on observe toutefois ponctuellement des phénomènes d'engorgement locaux et ponctuels»

Interrogé à ce sujet, Suisse Tourisme écrit:

«Il existe en Suisse cinq à sept centres touristiques où il peut y avoir des situations d'engorgement aux heures de pointe (haute saison, beau temps, week-end). Il s'agit par exemple de destinations connues et populaires comme Zermatt ou Lucerne.»

L'Aescher par une belle journée de septembre 2019. Entre-temps, la situation se serait calmée. Image: KEYSTONE

De plus, de nouveaux lieux apparaissent régulièrement sur le radar des touristes, tandis que dans d'autres, les situations d'engorgement ont été éliminées par des mesures appropriées sur place. En conséquence de l'évolution de l'intérêt des voyageurs, les rassemblements de masse y sont nettement moins fréquents. L'Aescher, dans l'Alpstein, en est un exemple.

Comment résoudre le problème?

Les professionnels du tourisme sont conscients des préoccupations de la population et les prennent au sérieux, même si elles n'occupent effectivement qu'une petite minorité. Parmi les mesures prises, Damian Constantin, président de la Conférence des directeurs d’offices de tourisme régionaux de Suisse, cite:

«Information et sensibilisation avec les parties prenantes sur place, actions et offres spécialement destinées aux autochtones, mais aussi création d'offres touristiques diversifiées, comme récemment le Glacier E-Bike Tour, du Valais aux Grisons en passant par la Suisse centrale.»

La collaboration avec les tour-opérateurs et les influenceurs par le biais de programmes hors des sentiers battus est également un levier. Par exemple, des journalistes et des créateurs de contenu chinois ont été envoyés sur des sentiers de randonnée et des circuits en vélo électrique autour de Davos-Klosters.

En résumé, selon Suisse Tourisme, il n'y a pas «de surtourisme en Suisse, mais de sérieux phénomènes d'engorgement». Si le tourisme de masse ou surtourisme n'est pas un phénomène nouveau dans le monde, il n'est pas généralisé en Suisse.

Pour son directeur Martin Nydegger, «les phénomènes observés ici sont des pénuries temporaires et localisées, bien bien connues du secteur et de Suisse Tourisme». Et de conclure:

«Nous ne pratiquons pas notre tourisme à côté de la population, mais avec elle» Martin Nydegger

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)