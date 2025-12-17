Attentat aux abords d'une synagogue de Manchester, 2 octobre 2025. Image: AFP

Après l’attentat de Sydney, la police anglaise réprimera ce slogan

Les polices de Londres et Manchester ont annoncé mercredi qu'elles réprimeront le slogan «Globalize the Intifada» dans les manifestations, suite à l'attaque antisémite de Sydney.

Les polices de Londres et Manchester vont sévir contre les personnes qui lanceraient des appels à «l'intifada» lors de manifestations propalestiniennes, après l'attentat antisémite de la plage de Bondi en Australie, ont-elles annoncé mercredi dans un communiqué.

Les personnes seront arrêtées

Les personnes qui scanderont «Mondialisons l'intifada» («Globalize the Intifada en anglais») – en référence aux soulèvements palestiniens contre l'armée israélienne en 1987-1993 puis au début des années 2000 –, ou brandiront des pancartes avec ce slogan seront arrêtées, ont averti Mark Rowley, chef de la police de Londres, et son homologue mancunien Stephen Watson.

Assurant vouloir «agir fermement», les deux chefs policiers ont déclaré:

«Des actes de violence ont eu lieu, le contexte a changé, les mots ont un sens et des conséquences» Mark Rowley, chef de la police de Londres, et son homologue mancunien Stephen Watson

Le 2 octobre, une synagogue de Manchester (nord de l'Angleterre) a été visée par une attaque, dans laquelle deux fidèles juifs sont morts, le jour de la fête de Yom Kippour.

Mesures renforcées

La police britannique a renforcé les patrouilles et mesures de sécurité autour des synagogues, des écoles ou des lieux communautaires juifs depuis l'attentat sur la plage de Bondi à Sydney, qui a fait 15 morts dimanche pendant la fête juive de Hanouka.

La décision de la police britannique intervient après des déclarations du grand rabbin, Ephraim Mirvis, qui a jugé ce type de slogans «illégaux» et a appelé à clarifier les règles. Dans un «contexte de menace croissante», nous allons «recalibrer notre approche pour adopter une position plus ferme», ont promis Mark Rowley et Stephen Watson.

Mécontentement chez les pro-Palestiniens

Ben Jamal, directeur de l'organisation Palestine Solidarity Campaign, qui a organisé des dizaines de rassemblements contre la guerre à Gaza, a regretté que l'attaque de Bondi serve à justifier la «répression politique des manifestations en faveur des droits des Palestiniens».

«Frustration»

Le chef de la police de Londres avait récemment fait part de sa «frustration» à propos de la législation sur les discours de haine, regrettant de ne pas pouvoir interpeller des manifestants chantant «De la rivière à la mer, la Palestine sera libre» («From the river to the sea, Palestine will be free»), une formule interprétée par certains comme une volonté d'éradiquer l'État d'Israël.

Ces slogans ne remplissent pas les critères de poursuite, avait dit le parquet anglais. L'un de ses responsables, Lionel Idan, a assuré que ses services coopéraient avec le gouvernement pour «identifier les domaines dans lesquels la loi peut être renforcée pour améliorer notre capacité à poursuivre ces actes de haine, dissuader les auteurs et rendre justice aux victimes».

Mercredi, la communauté juive de Sydney a rendu hommage au rabbin Eli Schlanger, né au Royaume-Uni, première victime de l'attentat à être enterrée.

Naveed Akram, l'un des deux auteurs présumés de l'attentat de Sydney, a été inculpé pour terrorisme et 15 meurtres, trois jours après le pire massacre en Australie depuis des décennies. (afp)