Rob Reiner avait 78 ans. Keystone

Rob Reiner et son épouse auraient été poignardés

Le réalisateur hollywoodien et sa femme ont été retrouvés morts dimanche à leur domicile de Los Angeles. Il s'agirait d'un homicide.

Le réalisateur américain Rob Reiner, auteur de la comédie Quand Harry rencontre Sally, et son épouse Michele Singer ont été retrouvés morts dimanche en Californie, la police confirmant la thèse d'un «homicide apparent». Les deux corps ont été retrouvés au domicile du cinéaste.

La rédaction californienne de la chaîne NBC a cité une source proche de la famille indiquant que le couple avait été retrouvé mort, apparemment victime de blessures par arme blanche. Un porte-parole de la famille a confirmé à CNN que Reiner et sa femme étaient décédés.

La police de Los Angeles a indiqué avoir été appelée au domicile du couple, dans le quartier cossu de Brentwood (sud de la Californie), suite à la découverte de deux corps qu'elle n'a pas immédiatement identifiés.

Pas de mobile ni de suspect

Le compte X de la LAPD a indiqué que l'enquête se dirigeait vers «un homicide apparent». Les médias américains ont indiqué que le couple serait mort des suites de coups de couteau.

Mais rien ne filtrait à ce stade en terme de mobile, ni de suspect. «Personne n'a été placé en détention. Personne n'est interrogé en tant que suspect», a déclaré Alan Hamilton, chef adjoint de la police de Los Angeles (LAPD). «Nous allons essayer de parler à tous les membres de la famille afin d'établir les faits». (jzs/afp)