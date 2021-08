Après les incendies, des inondations massives frappent la Turquie

En images: 20 ans de tempêtes et d'inondations en Europe

Les violentes intempéries qui viennent de frapper l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas figurent parmi les plus meurtrières en Europe, au cours des 20 dernières années: on rembobine 👇.

A l'automne 2018, une semaine d'intempéries marquée par de fortes pluies, accompagnées de vents atteignant jusqu'à 180 km/h dans certaines régions, fait plus de 30 morts en Italie, dont douze en Sicile, le 3 novembre.

Ce jour-là, notamment, neuf membres d'une même famille sont morts noyés à Casteldaccia, une commune côtière à l'est de Palerme, quand l'eau et la boue d'une rivière en crue ont submergé la maison où ils dînaient (ici 👆). Le 29 octobre, Venise a subi l'une des pires …