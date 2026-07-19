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Au moins 50 soldats maliens tués dans une attaque jihadiste

This photo released the Azaward Liberation Front (FLA) shows what they say is the aftermath of an attack by FLA separatist and jihadist militants in Gao, northern Mali Saturday, July 18, 2026, (Azawar ...
L'embuscade a visé un convoi quittant la ville stratégique d'Anéfis.Keystone

Au moins 50 soldats maliens tués dans une attaque jihadiste

Un convoi de l'armée malienne a été pris dans une embuscade meurtrière près d'Anéfis, dans le nord du pays. Au moins 50 militaires ont été tués et plusieurs autres capturés, selon des sources locales et militaires.
19.07.2026, 13:3419.07.2026, 13:34

Au moins 50 militaires maliens ont été tués samedi dans une attaque menée par des indépendantistes touareg et des jihadistes contre un convoi de l'armée dans le nord du pays, selon des sources locales et militaires. L'embuscade a visé un convoi quittant la ville stratégique d'Anéfis.

Cette attaque est l'une des plus meurtrières subies par l'armée malienne depuis le début du conflit qui ravage ce pays d'Afrique de l'ouest depuis une quinzaine d'années.

«Le bilan provisoire de l'attaque est très lourd. Plus de 50 militaires tués. Et au moins 24 prisonniers», a indiqué à l'AFP un élu local du nord proche de la junte au pouvoir.

«Si les mercenaires russes partent, nous retournerons chez nous»

Ce convoi parti rejoindre la grande ville du nord de Gao, quittait la ville d'Anéfis, théâtre ces dernières semaines d'âpres combats pour son contrôle.

Début juillet, une offensive d'envergure coordonnée du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affiliés à Al-Qaïda, et des indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA,) s'était soldée par la prise temporaire de la ville, encerclant le camp militaire défendu par les Forces armées maliennes et les paramilitaires russes d'Africa Corps.

Problème de coordination

«C'est un bilan lourd. Certains de nos hommes ont été purement exécutés», a déploré une source au sein de l'armée malienne qui précise que des investigations sont en cours pour comprendre les défaillances tactiques ayant conduit à un tel revers. «Nous sommes en train de voir ce qui a réellement pu rendre nos hommes aussi vulnérables.»

Les paramilitaires russes qui soutiennent l'armée malienne étaient déjà arrivés à Gao au moment de l'attaque et n'ont pas subi de pertes, selon les sources consultées par l'AFP. «Aucun Russe n'a été tué. Les morts sont dans les rangs de l'armée et des milices de l'État», a indiqué un chef de communauté de la région de Gao.

Des attaques djihadistes font des dizaines de morts au Mali

«Il y a eu un problème de coordination entre les Russes et l'armée. Les Russes étaient devant. Ils sont arrivés à Gao sans perdre un seul homme», a confirmé un élu local.

Depuis 2012

L'attaque a été revendiquée par le JNIM et les indépendantistes du FLA. Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés aux organisations djihadistes Al-Qaïda et État islamique, ainsi que de groupes criminels communautaires et de mouvements touaregs indépendantistes. Elle s'ajoute à une grave crise économique.

Depuis deux coups d'Etat successifs en 2020 et 2021, le pays est dirigé par des militaires arrivés au pouvoir sur la promesse de rétablir la sécurité et de conserver son intégrité territoriale. (tib/ats)

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