melania trump

Le docu Melania provoque un drôle de phénomène sur Netflix

Becoming - Michelle Obama
Le documentaire de Michelle Obama, Becoming, a enregistré une forte hausse du nombre de spectateurs durant le week-end.Image: netflix

Le docu «Melania» a provoqué un drôle de phénomène sur Netflix

Le même week-end que la sortie en salles du documentaire de la première dame, Melania Trump, celui de sa prédécesseure Michelle Obama a vu son audience exploser, totalisant près de 50 millions de minutes visionnées.
05.02.2026, 17:0205.02.2026, 17:10

C'est une statistique qui risque de déplaire à l'actuelle first lady: le film, Becoming, qui suit l’ancienne première dame Michelle Obama et fait suite au best-seller du même nom, a vu ses statistiques bondir de plus de 13 000% le week-end dernier, selon The Hollywood Reporter.

Au total, les utilisatrices et utilisateurs de Netflix ont regardé le documentaire pendant 47,5 millions de minutes. Le week-end précédent, ce chiffre ne s’élevait qu’à 354 000 minutes.

Melania, produit par Amazon pour 40 millions de dollars et pour lequel 35 millions de dollars supplémentaires ont été dépensés en frais de promotion, a engrangé 7 millions de dollars (5,4 millions de francs) lors de son premier week-end au box-office américain. Il s’agit du meilleur démarrage pour un documentaire aux Etats-Unis depuis plus d’une décennie.

Le film a, en revanche, rencontré davantage de difficultés en Angleterre, en Australie ou en Allemagne. A Londres, par exemple, un seul billet a été vendu pour la première, vendredi dernier. Faute de demande, le film a été retiré dès le 30 janvier de la programmation du plus grand cinéma de Cologne.

President Donald Trump and first lady Melania Trump arrives for the premiere &quot;Melania&quot; at The John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts, Thursday, Jan. 29, 2026, in Washington. ...
Le président Donald Trump et la Première dame Melania Trump arrivent à la premièreImage: keystone

Même s’il n’est pas totalement équitable de comparer des recettes de salles avec des chiffres de streaming, ces deux documentaires consacrés à des premières dames offrent un aperçu révélateur de la polarisation politique actuelle aux Etats-Unis.

Nous saurons toutefois bientôt si le nouveau documentaire rencontre un succès similaire à celui de Becoming sur les plateformes. Melania devrait être disponible sur Prime Video dans les prochaines semaines, sous forme de série documentaire enrichie de scènes supplémentaires.

On sait si le film controversé de Melania Trump sort en Suisse

Quoi qu'il en soit, les critiques sont loin d'être emballées. Melania affiche actuellement une note de 5% sur Rotten Tomatoes, contre 93% pour Becoming. Entre-temps, Melania a obtenu une note de 1,3/10 sur IMDb, sur la base de plus de 32 000 votes, en légère amélioration par rapport à sa précédente note de 1,0. Il aurait alors été le film le plus mal noté de tous les temps sur IMDb.

