Tornades et neige: ces hauts lieux touristiques en Italie ravagés par la météo



Les intempéries qui ont frappé l'Italie ont compliqué les vacances de certains touristes. Image: Montage Watson

Le week-end de l'Ascension a été marqué par de violents intempéries en Italie. Des inondations et même des tornades ont été observées en Vénétie.

Ellen Ivits / t-online

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Au lieu du soleil et des baignades, de nombreux vacanciers sur l’Adriatique vivent actuellement un week-end de mai marqué par les intempéries. De violents orages ont traversé jeudi et vendredi plusieurs destinations touristiques prisées. De puissantes rafales ont causé des dégâts, tandis que les fortes pluies ont inondé routes et caves. Des tornades ont même été observées.

Les pompiers et la protection civile ont dû intervenir à de nombreuses reprises en Vénétie, notamment à Lignano Sabbiadoro, Grado, Monfalcone et Gorizia. Selon la protection civile italienne, le puissant vent de sirocco a poussé de l’air chaud et humide depuis la mer vers l’intérieur des terres. Un système orageux particulièrement violent s’est alors développé autour de l’Isonzo. Résultat: des heures de fortes pluies et des averses de grêle.

Des tornades se forment

Les intempéries ont également laissé des traces dans la province de Rovigo. Deux tornades s’y sont formées. L’un des tourbillons aurait atteint environ 40 mètres de largeur. Des vidéos des tornades se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux. Le journal Il Gazzettino cite un témoin qui raconte avoir vu la tornade s’approcher «en plein milieu des champs»:

«Cela faisait peur»

Le président de la région Vénétie, Luca Zaia, a écrit sur Facebook qu’«une violente tornade» avait frappé la région du Polesine. La zone autour de Fiesso Umbertiano a été particulièrement touchée.

Alerte aux supercellules orageuses

Le portail météo MeteoWeb avait déjà mis en garde contre des «supercellules», des structures orageuses particulièrement intenses pouvant provoquer des tornades en plus de fortes pluies et de la grêle.

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De puissantes rafales ont également causé des dégâts le long des côtes et dans l’arrière-pays. Des vents de plus de 80 kilomètres par heure y ont été mesurés. À Trieste, le niveau de la mer est parallèlement monté de manière significative.

De la neige dans les Alpes

Alors que des inondations et des tornades étaient signalées en plaine, l’hiver a fait son retour en altitude. Dans les Alpes orientales, entre 20 et 40 centimètres de neige fraîche sont tombés dès 1600 à 1800 mètres d’altitude. Les Dolomites ainsi que les Alpes carniques et juliennes ont notamment été touchées.

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Aucune amélioration n’est attendue samedi: la dépression continue de traverser l’Italie en se déplaçant vers le sud. La protection civile a étendu son alerte météo. Neuf régions sont placées en vigilance jaune: l’Ombrie, la Campanie ainsi que certaines parties du Piémont, de l’Emilie-Romagne, du Latium, des Abruzzes, du Molise, de la Basilicate et de la Calabre.

Du mieux dès dimanche

Des averses et de fortes pluies locales sont attendues, en particulier sur la côte tyrrhénienne. En Emilie-Romagne, en Campanie, en Basilicate et en Calabre, les orages pourraient être accompagnés de fortes rafales, de grêle et d’une activité électrique fréquente.

En Sardaigne, de puissants vents de nord-ouest, voire tempétueux, doivent également se lever avant de s’étendre jusqu’à la Campanie, la Basilicate et la Calabre. Sur certaines portions exposées du littoral, la protection civile met en garde contre des ondes de tempête. La situation devrait ensuite nettement se calmer dimanche. (trad. btr)