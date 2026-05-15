«Brrrrr», se plaint un collègue ce vendredi matin. Image: montage watson

«Brrrr», Météo Suisse s'attend à de la neige en Romandie

Le week-end de l'Ascension est bien installé et, entre pluie et parfois neige, il s'annonce particulièrement humide. On craint des ralentissements dus aux futures giboulées sur de nombreuses routes de col.

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Alors que de nombreux Romands sont en congé et profitent de grasses matinées méritées sous la couette ou de petits séjours au Sud, certains travailleurs tiennent bon et enfilent leur anorak.

Et sur certaines régions du pays, la situation météorologique se dégrade un peu plus en cette moitié du mois de mai avec l'arrivée attendue de chutes de neige, parfois importantes. Selon le blog de MétéoSuisse, la limite pluie-neige a fortement chuté dès mercredi soir, avec des risques de perturbations sur plusieurs routes de cols durant le week-end de l’Ascension.

Depuis plusieurs jours en effet, la Suisse connaît un temps «humide et froid». Mais la situation s'est encore péjorée avec l’arrivée d’air plus froid. Alors que la neige tombait encore au-dessus de 2000 à 2500 mètres en début de semaine, la limite pluie-neige est déjà descendue à près de 1000 mètres mardi matin dans certaines régions. D’ici à samedi, elle devrait osciller entre 1000 et 1500 mètres, un niveau inhabituellement bas pour la mi-mai.



La petite mais charmante station d'Arolla (VS). A gauche la situation mercredi, puis la même vue jeudi matin. catpure d'écran arolla webcam

En résulteront des situations parfois délicates sur plusieurs routes de montagne, temporairement enneigées, selon les cas. Les grands cols alpins comme le col du Simplon ou celui du Grimsel pourraient être touchés, mais aussi des passages plus bas et très fréquentés en période de week-end prolongé.

Cumuls de neige fraîche prévus d'ici au matin du samedi 16 mai. Image: capture d'écran météosuisse

MétéoSuisse cite notamment le Col des Mosses, le Col du Pillon, le Pas de Morgins, le Col de la Forclaz, le Col du Jaun ou encore le Col du Marchairuz dans le Jura vaudois. La route d’accès au Tunnel du Grand-Saint-Bernard pourrait également être concernée.

Les prévisions évoquent entre 10 et 30 centimètres de neige au-dessus de 1400 mètres d’ici samedi matin, et localement jusqu’à 50 centimètres au-dessus de 2000 mètres. Face au risque pour le trafic routier, une alerte neige de degré 2 a été déclenchée entre jeudi et samedi midi pour le Jura vaudois, les Préalpes romandes et le Bas-Valais.

Le temps restera particulièrement maussade jusqu’à samedi, avec de fréquentes averses, du vent et des températures souvent limitées à 10 à 15°C, même en plaine. Vendredi, surnommé «Sophie la froide», dernier jour des Saints de glace, s’annonce particulièrement gris et frais. Une amélioration progressive est toutefois attendue dès samedi après-midi dans certaines régions, avant un temps plus calme et souvent ensoleillé dimanche, surtout dans le sud du pays.

A partir de mardi, la Suisse romande verra à nouveau le mercure dépasser le 20°C. Image: capture d'écran météosuisse

Pour la suite, on aura de quoi se réjouir avec un temps largement plus clément, du soleil et des températures des plus agréables. (hun)