ciel couvert10°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Météo Suisse s'attend à de la neige en Romandie

Météo Suisse ces prochains jours en Suisse romande
«Brrrrr», se plaint un collègue ce vendredi matin.Image: montage watson

«Brrrr», Météo Suisse s'attend à de la neige en Romandie

Le week-end de l'Ascension est bien installé et, entre pluie et parfois neige, il s'annonce particulièrement humide. On craint des ralentissements dus aux futures giboulées sur de nombreuses routes de col.
15.05.2026, 10:1915.05.2026, 11:20

Alors que de nombreux Romands sont en congé et profitent de grasses matinées méritées sous la couette ou de petits séjours au Sud, certains travailleurs tiennent bon et enfilent leur anorak.

Et sur certaines régions du pays, la situation météorologique se dégrade un peu plus en cette moitié du mois de mai avec l'arrivée attendue de chutes de neige, parfois importantes. Selon le blog de MétéoSuisse, la limite pluie-neige a fortement chuté dès mercredi soir, avec des risques de perturbations sur plusieurs routes de cols durant le week-end de l’Ascension.

Les Saints de glace auront-ils lieu en 2026? Ce que l'on sait

Depuis plusieurs jours en effet, la Suisse connaît un temps «humide et froid». Mais la situation s'est encore péjorée avec l’arrivée d’air plus froid. Alors que la neige tombait encore au-dessus de 2000 à 2500 mètres en début de semaine, la limite pluie-neige est déjà descendue à près de 1000 mètres mardi matin dans certaines régions. D’ici à samedi, elle devrait osciller entre 1000 et 1500 mètres, un niveau inhabituellement bas pour la mi-mai.

La petite mais charmante station d'Arolla (VS). A gauche la situation mercredi, puis la même vue jeudi matin.
La petite mais charmante station d'Arolla (VS). A gauche la situation mercredi, puis la même vue jeudi matin.catpure d'écran arolla webcam

En résulteront des situations parfois délicates sur plusieurs routes de montagne, temporairement enneigées, selon les cas. Les grands cols alpins comme le col du Simplon ou celui du Grimsel pourraient être touchés, mais aussi des passages plus bas et très fréquentés en période de week-end prolongé.

Cumuls de neige fraîche prévus en 72h, entre mercredi 13 mai et samedi 16 mai, 7h (Modèle OSHD - ICON MétéoSuisse/SLF)
Cumuls de neige fraîche prévus d'ici au matin du samedi 16 mai.Image: capture d'écran météosuisse

MétéoSuisse cite notamment le Col des Mosses, le Col du Pillon, le Pas de Morgins, le Col de la Forclaz, le Col du Jaun ou encore le Col du Marchairuz dans le Jura vaudois. La route d’accès au Tunnel du Grand-Saint-Bernard pourrait également être concernée.

Les prévisions évoquent entre 10 et 30 centimètres de neige au-dessus de 1400 mètres d’ici samedi matin, et localement jusqu’à 50 centimètres au-dessus de 2000 mètres. Face au risque pour le trafic routier, une alerte neige de degré 2 a été déclenchée entre jeudi et samedi midi pour le Jura vaudois, les Préalpes romandes et le Bas-Valais.

Un super El Niño fait craindre «une canicule intense» cet été

Le temps restera particulièrement maussade jusqu’à samedi, avec de fréquentes averses, du vent et des températures souvent limitées à 10 à 15°C, même en plaine. Vendredi, surnommé «Sophie la froide», dernier jour des Saints de glace, s’annonce particulièrement gris et frais. Une amélioration progressive est toutefois attendue dès samedi après-midi dans certaines régions, avant un temps plus calme et souvent ensoleillé dimanche, surtout dans le sud du pays.

Météo suisse ces prochains jours
A partir de mardi, la Suisse romande verra à nouveau le mercure dépasser le 20°C. Image: capture d'écran météosuisse

Pour la suite, on aura de quoi se réjouir avec un temps largement plus clément, du soleil et des températures des plus agréables. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Il court 14 marathons d'un seul coup
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici où les loyers ont le plus augmenté en Suisse
La hausse des loyers proposés s'est poursuivie le mois dernier dans la majorité des cantons. Au niveau des villes, une forte augmentation est notamment constatée à Lausanne.
Les loyers proposés en Suisse ont poursuivi leur hausse en avril, progressant tant en rythme annuel que mensuel, selon l'indice Homegate publié mercredi. La tendance à l'augmentation a été observée dans une majorité de cantons.
L’article