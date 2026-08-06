«Une poussée d'adrénaline»: ils sont prêts à tout pour voir l'éclipse
Soudain, le monde plonge dans une inquiétante obscurité violacée. Les températures flanchent. Désorientés, les animaux adoptent un comportement inhabituel. Et d'autres astres apparaissent dans le ciel, à mesure que le Soleil est masqué, jusqu'à disparaître complètement.
Des gens des quatre coins de notre planète se préparent à vivre ce spectacle rare et saisissant, certains en prenant la direction du nord de l'Espagne, l'une des régions où le Soleil sera totalement occulté par la Lune.
Elizabeth Warning, l'une des quatre «chasseurs d'éclipses» qui se sont confiés avant l'éclipse du 12 août, déclare:
La quinquagénaire fait partie d'une petite communauté, encore discrète, de personnes qui planifient leurs vacances autour de l'observation des éclipses solaires totales, lesquelles se produisent tous les un à deux ans. Même si les récents incendies qui ont touché les régions espagnoles où passera la bande d'éclipse totale, pourraient compromettre son voyage depuis Sydney.
«Si vous n'avez jamais vu une éclipse totale, c'est à couper le souffle», renchérit Jenny Winker, une retraitée de 60 ans vivant à Saint Paul, dans le Minnesota, aux Etats-Unis. Alors que les fumées des feux de forêt au Canada gagnaient le ciel du Minnesota, elle surveillait en parallèle les incendies – désormais éteints – qui ont frappé l'Espagne. Elle s'y rendra avec neuf autres membres de sa famille pour assister à l'éclipse totale, la première visible d'Europe continentale depuis le début du siècle.
Une expérience qu'il faut vivre
Pour d'autres adeptes, comme Ryan Milligan, le périple sera moins long. Ce spécialiste de la physique solaire à l'Université Queen's de Belfast, en Irlande du Nord, a déjà voyagé dans des lieux aussi variés que la Sibérie, le Chili et les îles Féroé pour observer 12 éclipses. Il explique:
Une fois ce bref frisson passé (en Espagne, l'éclipse totale durera moins de deux minutes), les chasseurs d'éclipse commencent à planifier le prochain rendez-vous:
A la merci de la météo
C'est aussi une affaire de chance. Il arrive que les nuages gâchent la fête, comme lorsque Lucie Green était allée jusqu'en Antarctique pour admirer l'éclipse solaire totale de 2021. Cette héliophysicienne de l'University College London estime:
Ryan Milligan a lui aussi fait les frais des caprices du ciel qui l'ont privé de l'éclipse totale des îles Féroé en 2015: «J'étais dévasté... d'autant plus qu'on m'a dit que je l'aurais vue si j'étais resté à mon hôtel.» Parfois, la météo fait bien les choses: «les nuages se sont dissipés» au dernier moment, se souvient Elizabeth Warning pour l'un de ses voyages.
L'éclipse de la semaine prochaine aura lieu peu de temps avant le coucher du soleil. Les particules provenant des incendies pourraient créer une vue plus «brumeuse» ou «floue», avertit Lucie Green. Certains «chasseurs d'éclipses» planifient déjà un voyage pour l'éclipse totale de l'an prochain, qui sera la plus longue que les humains pourront observer d'ici à 2114. A Louxor, qui abrite la Vallée des Rois en Egypte, l'éclipse solaire totale durera six minutes et vingt-deux secondes.