Un responsable de la police abattu au Mexique

Les autorités mexicaines jouent leur vie face à la menace des cartels. Un chef de la police a été tué dans une attaque.

Le chef des opérations spéciales de la police de Mexico, Milton Figueroa, a été abattu dimanche lors d'une attaque à la périphérie de la capitale mexicaine, ont annoncé dimanche les autorités locales.

Le fonctionnaire, chargé des missions de renseignement contre le crime organisé, se trouvait dans une rue lorsqu'un homme l'a attaqué avec une arme à feu. «Milton était chargé d'importantes enquêtes visant à assurer la paix et la sécurité des habitants de la ville de Mexico», a réagi le maire de Mexico dans un message sur X.

De petites cellules spécialisées dans le trafic de drogue et la contrebande opèrent à Mexico, en lien avec de grands cartels tels que celui de Jalisco Nueva Generacion, l'un des plus puissants du pays. Selon les médias locaux, le travail de Figueroa a contribué au démantèlement de gangs locaux et à la saisie d'importantes quantités de drogue.

Plusieurs responsables policiers ont été assassinés ces dernières années au Mexique. En juin 2020, Omar Garcia Harfuch, alors secrétaire à la sécurité, avait survécu à une attaque sans précédent sur l'une des principales avenues de la capitale.

Le fonctionnaire, nommé secrétaire fédéral à la sécurité dans le gouvernement de la présidente élue Claudia Sheinbaum qui entrera en fonction le 1er octobre, a été légèrement blessé et trois personnes tuées dans l'attentat. Le cartel de Jalisco Nueva Generacion est soupçonné de l'attaque et une douzaine de personnes ont été arrêtées.

Les violences liées aux cartels ont fait quelque 450 000 morts et plus de 100 000 disparus depuis 2006 au Mexique, date à laquelle le président de l'époque, Felipe Calderon a lancé une vaste offensive militaire contre le narcotrafic. (ats)