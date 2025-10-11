Mexique: des pluies intenses font au moins 23 morts

Une rue inondée à Poza Rica. Keystone

Au moins 23 personnes sont mortes au Mexique en raison des fortes pluies qui s'abattent depuis jeudi, selon les informations des autorités locales de différents états.

Plus de «International»

Selon la protection civile nationale, il pleut fortement sur 31 des 32 états du Mexique, plus particulièrement sur ceux de Veracruz (est), Querétaro et Hidalgo (centre), et San Luis Potosi (centre-nord).

L'état d'Hidalgo a annoncé 16 décès et 1000 habitations impactées. A Puebla (sud-est), on annonce 5 morts, 11 disparus et 80 000 personnes affectées par les inondations, selon le gouvernement local.

Dans le Querétaro un enfant est décédé et à Veracruz un policier a perdu la vie.

Dans l'actu' internationale encore Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre

«Nous travaillons pour aider à la population, rouvrir les routes et rétablir le service électrique. Nous restons vigilants», a déclaré la présidente Claudia Sheinbaum sur X après une réunion avec les membres de son cabinet et les représentants des régions concernées.

L'armée a été sollicitée pour apporter son soutien.

La tempête tropicale Raymond, le long de la côte pacifique, apporte des intempéries sur le littoral et suit l'ouragan Priscilla qui s'est délité après avoir été élevé en catégorie 2/5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. C'est ce qu'a rapporté le centre américain des ouragans (NHC).

Ce barrage d'El Chico est à sa capacité maximale. Keystone

Dans le Golfe du Mexique, à l'est du pays, une dépression au-dessus de la péninsule du Yucatan a produit une vaste zone d'averses et d'orages.

Chaque année, le Mexique subit entre mai et novembre la formation d'ouragans tant sur sa côte Pacifique qu'Atlantique. (ats/afp)