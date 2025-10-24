averses éparses
Mexique: découverte de 48 sacs contenant des restes humains

Photo d&#039;illustration d&#039;avis de recherche de personnes disparues
Photo d'illustration d'avis de recherche de personnes disparues à Guadalajara.Keystone

Mexique: découverte de 48 sacs contenant des restes humains

Les autorités mexicaines ont annoncé jeudi la découverte de 48 sacs contenant des restes humains dans une fosse clandestine située dans la banlieue de Guadalajara (ouest).
24.10.2025, 06:2024.10.2025, 06:20

L'enquête se poursuit, a précisé le parquet en refusant de donner une estimation du nombre de victimes.

«Nous avons besoin d'avancer sur la question médico-légale pour pouvoir vous dire à combien de victimes correspondent ces sacs», a déclaré Blanca Trujillo, vice-procureure de cet Etat, lors d'une conférence de presse.

Près de 3 tonnes de cocaïne saisies au Mexique

La fosse clandestine a été localisée il y a quatre semaines par un collectif de recherche de personnes sur un terrain vague de Zapopan, dans l'agglomération de Guadalajara. Depuis cette découverte, les autorités ont travaillé à la récupération des restes avec le soutien des membres du collectif Guerreros buscadores («Les guerriers chercheurs»).

Elle s'ajoute à des dizaines de cas similaires dans l'Etat de Jalisco, fief du Cartel Jalisco nueva generacion (CJNG), désigné en début d'année comme «organisation terroriste étrangère» par le gouvernement du président américain Donald Trump.

D'après Washington, ce cartel est avec celui de Sinaloa l'un des principaux responsables du trafic de fentanyl, un opioïde synthétique ayant causé des dizaines de milliers de morts par overdose aux Etats-Unis.

Six têtes humaines trouvées sur une route au Mexique

Le Mexique recense plus de 127 000 disparus, la majorité depuis 2006, année où le gouvernement fédéral a lancé une opération militaire antidrogue critiquée. En juin, des experts médico-légaux ont identifié les restes de 34 personnes enterrées près d'une zone résidentielle de Zapopan. Selon les chiffres officiels, le Jalisco compte plus de 15 900 disparus. (sda/ats/afp)

