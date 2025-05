Genaro Garcia Luna et Linda Cristina Pereyra Image: DR

Cet ex-ministre mexicain et sa femme doivent payer 2 milliards

Genaro Garcia Luna et Linda Cristina Pereyra ont été condamnés aux Etats-Unis pour avoir mis sur pied «un réseau de corruption et de blanchiment d'argent».

Un ex-ministre de la sécurité mexicain, Genaro Garcia Luna, condamné pour trafic de drogue aux Etats-Unis, et sa femme ont été condamnés par un tribunal de Floride à payer 2,4 milliards de dollars (1,98 milliard de francs) dans une affaire de corruption, a indiqué jeudi le gouvernement mexicain.

Garcia Luna, 56 ans, a été secrétaire à la Sécurité Publique pendant le gouvernement de Felipe Calderón (2006-2012), du Parti Action Nationale (PAN) conservateur. A ce titre, il était en charge de la lutte contre le trafic de drogue.

Dans de précédentes fonctions (directeur d'une agence fédérale d'enquête), il avait participé en décembre 2005 à l'arrestation de la Française Florence Cassez et de son compagnon mexicain Israel Vallarta, accusés d'être à la tête d'un gang de ravisseurs. Détenu aux Etats-Unis, Luna a été condamné l'année dernière à près de 39 ans de prison par un tribunal de New York pour avoir protégé le cartel de Sinaloa en échange de millions de dollars en pots-de-vin.

«Un réseau de corruption et de blanchiment d'argent»

Mexico a porté plainte au civil en septembre 2021 contre Luna et son épouse Linda Cristina Pereyra. L'exécutif les accuse d'avoir mis sur pied «un réseau de corruption et de blanchiment d'argent» qui concerne des dizaines de contrats publics.

«La sentence équivaut à trois fois la somme d'argent pour laquelle le gouvernement du Mexique les avait initialement poursuivis» en vertu de la loi de Floride, a indiqué dans un communiqué l'Unité de renseignement financier du secrétariat des Finances (UIF), bras anti-blanchiment du gouvernement.

Dans le détail, Garcia Luna a été condamné à payer 748 millions de dollars, et son épouse 1,7 milliard de dollars, d'après le communiqué de l'UIF. L'ancien fonctionnaire a été arrêté en décembre 2019 à Dallas, Texas. Il vivait depuis 2012 aux Etats-Unis.

Privatisation de prisons fédérales

Le gouvernement mexicain a déclaré qu'un conglomérat d'entreprises familiales de Garcia Luna et sa femme avait obtenu trente contrats avec divers organes de sécurité publique, permettant le détournement de 745,9 millions de fonds publics. En mars 2023, la UIF a déclaré que les ressources «avaient été transférées à l'étranger» à travers l'utilisation de paradis fiscaux et l'acquisition de biens et d'autres actifs en Floride.

Garcia Luna doit répondre de plusieurs autres accusations au Mexique, a déclaré la présidente Claudia Sheinbaum. L'une des affaires porte sur l'opération «Fast and furious» initiée par une agence des Etats-Unis pour tracer des armes au Mexique. Les autorités ont finalement perdu la trace des armes qui sont tombées entre les mains de groupes criminels.

Le gouvernement affirme de plus que Garcia Luna doit répondre «d'association de malfaiteurs» dans le dossier de la privatisation de prisons fédérales. «Il n'y a pas de différence entre ce personnage et Joaquín 'Chapo' Guzmán (le cofondateur du cartel de Sinaloa), un personnage reconnu pour être un narcotrafiquant», avait déclaré Sheinbaum quand Luna avait été condamné pour ses liens reconnus avec le cartel de Sinaloa. (jzs/ats)