Le pape est au Liban: voici ses objectifs

Entre rencontres politiques, messe géante et prière au port de Beyrouth, Léon XIV veut offrir un souffle d’unité à un Liban toujours en crise.
30.11.2025, 15:1130.11.2025, 15:11
Léon XIV est arrivé dimanche à Beyrouth pour une visite de 48 heures au Liban où il est attendu avec un message de paix, a constaté un journaliste de l'AFP à bord de l'avion papal.

Le pape de 70 ans doit rencontrer le président Joseph Aoun et prononcer en fin d'après-midi un discours devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel.

Pourquoi Léon sera un pape «soft»

Parmi les autres temps forts de cette visite au Liban où il est attendu avec ferveur, il y a une rencontre avec les jeunes du pays, une messe en plein air avec 100'000 personnes et une prière silencieuse sur le site de l'explosion du port, qui a fait plus de 220 morts et dévasté une grande partie de la capitale libanaise.

Le pape est arrivé d'Istanbul, où il a passé trois jours. Il était le cinquième souverain pontif à se rendre en Turquie. (jah/ats)

