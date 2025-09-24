Ces pièces de 2 euros valent jusqu'à 90 000 francs suisses

Les pièces de monnaie les moins courantes peuvent se revendre plus cher. Mais «grâce »à ses défauts, une collection particulière peut faire grimper les compteurs.

En 2006, l’Allemagne lançais une série commémorative, Les 16 Länder de la République fédérale d’Allemagne. Chaque pièce mettait en avant un monument ou un symbole connu d’un Land, afin de faire découvrir aux reste des Européens l’organisation fédérale du pays. La première émission représentait la porte de Lübeck, dans le Schleswig-Holstein.

Ce que beaucoup ignorent, c’est que des erreurs de frappe peuvent fortement augmenter la valeur de ces pièces. 2 euros peuvent ainsi se transformer en plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de francs.

Précisons tout de même que si des pièces sont proposées à des prix élevés sur les sites de revente, cela ne signifie pas automatiquement qu’elles trouveront preneur à ce montant, ou même qu’elles valent réellement cette somme.

Si vous souhaitez faire expertiser la valeur d’une pièce, vous devriez dans tous les cas vous adresser à un spécialiste.

La Philharmonie de l’Elbe à Hambourg

2 500 euros pour une pièce de 2 euros, est-ce possible? C’est en tout cas le prix demandé actuellement en ligne pour une pièce à l’effigie de la Philharmonie de l’Elbe de Hambourg. Particularité: le centre doré de la pièce est légèrement décalé. Un défaut rare, alors qu'initialement, la pièce avait été frappéeà 30 millions d’exemplaires.

Pièce de deux euros «Philharmonie de l'Elbe»: voici à quoi ressemble une pièce ordinaire sans la précieuse erreur d'impression. Image: imago-images

Le Roland de Brême

Des pièces spéciales mettant Brême en valeur pourraient aussi faire grimper le compte en banque de leurs propriétaires. Sur la plateforme Kleinanzeigen, certaines sont proposées à plusieurs milliers d’euros. Un exemplaire montrant l’hôtel de ville de Brême et la statue de Roland est même proposé à près de 100 000 euros.

Le Zwinger de Dresde

La pièce commémorative de 2 euros Zwinger de Dresde peut, elle aussi, avoir une valeur notable pour les collectionneurs. Des erreurs de frappe représentant le Zwinger à l'envers sont proposées jusqu’à 2260 euros sur Ebay.

Le château de Charlottenburg à Berlin

Entre un château de Charlottenburg décalé, une fissure en surface, une goutte de métal en trop, le prix des pièces de 2 euros consacrées à Berlin varie énormément. Sur Ebay, celles-ci se négocient entre 215 et 1500 euros.

La pièce de deux euros «Berlin» de 2018.

Le château de Marienburg à Hanovre

Une pièce de Basse-Saxe avec un petit défaut a elle aussi vu son prix s’envoler. Sur Ebay et d’autres plateformes, la pièce de 2 euros frappée en 2014 avec l’image du château de Marienburg est mise en vente à des montants élevés. Le détail qui fait toute sa valeur concerne les étoiles figurant sur la pièce.

Le château de Neuschwanstein en Bavière

Sur certaines annonces en ligne, on trouve un exemplaire montrant le château de Neuschwanstein, construit pour le roi Louis II de Bavière. La pièce de 2 euros est proposée à 24 998 euros. Le prix demandé s’explique par une irrégularité visible sur la frappe.

Voici le magnifique château de Neuschwanstein. Keystone

La cathédrale de Cologne

Une pièce de 2 euros avec la gravure de la cathédrale de Cologne est proposée à 2 500 euros. Le vendeur sur Ebay précise:

«L’anneau intérieur du côté motif apparaît comme un «œuf au plat» fondu. Les points marqués sont décentrés et le double anneau circulaire est clairement visible, avec un excédent de matière sur la lettre A».

Les falaises de l’île de Rügen

Un bord bombé entre l’anneau extérieur argenté et la partie intérieure dorée peut être interprété comme une erreur de frappe. Un vendeur propose une pièce de 2 euros représentant les falaises de craie de Rügen (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) pour 2 800 euros. Reste à savoir si un acheteur acceptera ce prix.

Cette pièce est proposée à 2800 euros. Image: ebay

