Ils ont découvert un pied qui peut bouleverser l'alpinisme

Ce pied aurait appartenu à Andrew Comyn Irvine, qui état parti à la conquête de l'Everest il y a 100 ans. Image: National Geographic

Il faudra peut-être réécrire l'histoire des ascensions de l'Everest. La découverte d'une chaussure sur le Toit du monde met en émoi l'alpinisme. On vous explique pourquoi.

Une équipe en expédition du National Geographic a fait une découverte aussi sensationnelle que morbide: elle a trouvé une vieille botte d'alpiniste dans laquelle il y avait encore un pied. Mais ce sont surtout les initiales brodées sur la chaussette qui tiennent désormais le milieu de l'alpinisme en haleine.

Sur le tissu est brodé le nom d'A. C. Irvine. Et cela signifie que la chaussure, la chaussette et le pied ont très probablement appartenu à l'alpiniste disparu Andrew Comyn Irvine, dit Sandy.

Le premier à atteindre le sommet?

Avec son partenaire George Mallory, Irvine était parti il y a 100 ans pour gravir les 8848 mètres du mont Everest. Personne n'y était parvenu auparavant - et personne ne l'a tenté après eux pendant longtemps. La première ascension documentée de l'Everest est aujourd'hui attribuée à Edmund Hillary et Tenzing Norgay, qui ont atteint le sommet en 1953. Mais aujourd'hui encore, les historiens se demandent si les deux Britanniques n'auraient pas réussi cet exploit une trentaine d'années plus tôt.

Ils ne sont effectivement jamais revenus de leur aventure. On les a longtemps considérés comme disparus, jusqu'à ce que le corps de Mallory soit retrouvé en 1999. La dépouille présentait de profondes entailles faites par une corde, ce qui, selon les experts, pourrait indiquer une chute au cours de laquelle une corde enroulée autour de la taille aurait retenu l'alpiniste accidenté. La jambe droite de Mallory était cassée, sa jambe gauche, indemne, reposait prudemment sur la fracture. D'après les spécialistes, Mallory aurait donc pu survivre à sa chute.

Peut-être une réponse

Deux indices ont alimenté les spéculations sur la présence d'Irvine et de Mallory au sommet avant leur chute. Premièrement, Mallory avait ses lunettes de neige noires dans sa poche et non sur la tête, ce qui pourrait signifier que la chute a eu lieu le soir sur le chemin du retour. Et deuxièmement, il ne portait plus sur lui la photo de sa femme qu'il avait emportée pour la laisser en-haut.

Aujourd'hui encore, on manque de preuve suffisante. Mais désormais, l'espoir renaît: la découverte de la chaussure pourrait permettre d'éclairer des zones d'ombre. En effet, Irvine avait un appareil photo de poche sur lui en 1924. Il voulait l'utiliser pour prendre des photos lorsqu'il atteindrait le sommet.

Cette trouvaille laisse à penser que le corps d'Irvine pourrait également se trouver quelque part à proximité - sa localisation résoudrait le grand mystère de la première ascension du Toit du monde.

«Nous avons tous littéralement couru en rond»

L'équipe de tournage du National Geographic a laissé éclater sa joie en tombant sur la botte en septembre dernier dans la glace fondante du gigantesque glacier central de Rongbuk, en dessous de la face nord de l'Everest. Du cuir craquelé vieux et usé, une semelle en acier cloutée en forme de losange: tout indiquait immédiatement qu'il s'agissait d'une découverte historique.

Jimmy Chin et le pied Image: National Geographic

Lorsque l'inscription A. C. Irvine est apparue, l'équipe est devenue complètement folle:

«Nous avons tous littéralement couru en rond et ne pouvions plus nous arrêter de jurer» Jimmy Chin, membre de l'équipe

Des membres de la famille Irvine auraient accepté de fournir des échantillons d'ADN pour s'assurer que le pied dans la botte appartenait bien à leur ancêtre. «Cet objet lui appartient et il y a un peu de lui dedans», a déclaré Jimmy Chin, citant la petite-nièce d'Irvine, Julie Summers. (mtt)

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)