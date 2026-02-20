«Une guerre sans retenue n’est dans l’intérêt ni des Etats-Unis ni de l’Iran»

La situation entre les Etats-Unis et l'Iran va-t-elle s'aggraver? L'expert Urs Vögeli (au centre) fait le point et explique les rôles joués par Donald Trump et l'ayatollah Ali Khamenei. Image: watson / keystone

Les Etats-Unis vont-ils attaquer l’Iran? L'avis d'un expert

Alors que Washington mobilise une armada autour de l’Iran, un expert suisse décrypte les calculs de Donald Trump entre pression militaire et négociations nucléaires.

Yann Lengacher Suivez-moi

La tension monte entre Washington et Téhéran. Donald Trump multiplie les menaces tandis qu’une armada américaine se déploie autour de l’Iran. Faut-il craindre une frappe imminente? Le géopolitologue suisse Urs Vögeli décrypte les scénarios possibles, les calculs politiques de la Maison-Blanche et les risques d’escalade régionale.

Urs Vogeli, depuis le début de l’année, le président américain Donald Trump a, à plusieurs reprises, menacé d’intervenir en Iran. Jusqu’à présent, rien ne s’est produit. Les Etats-Unis vont-ils attaquer cette fois?

Tout est mobilisé face à l’Iran. Une armada géante composée de navires, de sous-marins, de deux porte-avions et de plusieurs centaines d’avions de combat attend. Les Etats-Unis ont serré les poings. Cela donne l’impression qu’ils sont prêts à utiliser leurs moyens. Mais il ne faut jamais oublier:

«Les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran, que Washington souhaite limiter, sont toujours en cours. Trump est un homme d’affaires. Et de nombreux motifs et facteurs peuvent jouer un rôle dans la suite des événements.»

C'est à dire?

Dans l'océan indien se trouve l’archipel stratégique de Diego Garcia, qui appartient au Royaume-Uni. Les Etats-Unis l’utilisent comme base. Mais le premier ministre britannique, Keir Starmer, souhaite désormais restituer Diego Garcia à Maurice. Certains analystes estiment que le déploiement militaire actuel et une éventuelle escalade pourraient compliquer ce projet.

«Parallèlement, des rumeurs circulent selon lesquelles Trump ne se rendrait pas aux Jeux olympiques comme prévu. Cela aussi pourrait être lié à la situation en Iran.»

A propos de l'intervenant Urs Vogeli est directeur du «Swiss Institute for Global Affairs». Ce think tank étudie les questions de sécurité et de géopolitique. Agé de 41 ans, il est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université de Zurich et dirige une entreprise qui conseille gouvernements et entreprises sur des questions politico-stratégiques. Vögeli est également officier de milice dans l'armée. Il a en outre travaillé pendant six mois au sein de la troupe suisse de maintien de la paix «KFOR» au Kosovo. image: dr

En quoi les Jeux olympiques ont-ils un lien avec un éventuel conflit entre les Etats-Unis et l’Iran?

Trump suit un agenda, consciemment ou non, peut-être aussi influencé par ses conseillers. L’expérience montre que cet agenda suit une dramaturgie et des points forts clairs.

«L'administration Trump tente délibérément d'influencer les sujets dont l'opinion publique mondiale parle pendant une ou deux semaines.»

Actuellement, Donald Trump pèse le pour et le contre d’une attaque. Quels éléments sont au cœur de ses réflexions?

Les coûts et les bénéfices.

«Donald Trump pense de manière transactionnelle: ce qui compte pour lui, ce sont les accords»

«Il préférerait probablement un succès dans les négociations sur le programme nucléaire iranien. Si cela n’est pas réalisable, les chances d’une attaque augmentent.»

Une telle attaque affaiblirait, à court terme, le régime iranien et pourrait attiser les protestations dans le pays. L’axe Iran-Russie-Chine en souffrirait également. Mais à moyen terme, la résistance des pays des Brics (Brésil, Russie, Iran, Chine et Afrique du Sud) contre les Etats-Unis et l’Occident s’intensifierait. La question est de savoir si Trump prend ces éléments en considération.

A quoi pourrait ressembler une attaque après un échec des négociations?

Un coup de semonce avec un nombre limité de frappes aériennes semble le plus probable. Donc une attaque de l’ampleur de celle de l’année dernière. A l’époque, les Etats-Unis avaient bombardé les installations nucléaires iraniennes.

«Une guerre sans retenue n’est dans l’intérêt ni des Etats-Unis ni de l’Iran»

Pour Trump, le risque politique est élevé, notamment en vue des élections de mi-mandat. C’est pourquoi un renversement militaire du régime est également moins probable.

«Une telle opération nécessiterait une attaque massive et comporterait trop d’incertitudes.»

Les Etats-Unis pourraient-ils enlever l’ayatollah Ali Khamenei, le plus haut dirigeant iranien, comme ils l’ont fait avec le président vénézuélien Nicolas Maduro?

La situation en Iran n’est pas comparable à celle du Venezuela. Nicolas Maduro était plus vulnérable, car le gouvernement vénézuélien tournait principalement autour de sa personne. L’Iran est un pays bien plus grand, ce qui rend une opération d’enlèvement plus difficile.

«De plus, l’élimination d’Ali Khamenei ne signifierait pas la fin du régime des mollahs. Il est probable qu’une autre figure prenne sa place.»

Quelles options de réaction l’Iran aurait-il après une attaque américaine?

Dans la région, il y a de nombreuses bases américaines. L’Iran pourrait les bombarder ou tenter de couler un navire de la flotte américaine. Les milices houthies, soutenues par l’Iran, pourraient également jouer un rôle plus important en attaquant des cargos.

«Une autre possibilité, parmi beaucoup d’autres, serait la fermeture du détroit d’Ormuz. C’est une voie maritime cruciale pour le marché pétrolier mondial.»

On lit que cette fermeture pourrait faire monter le prix du pétrole. Cela ne jouerait-il pas en faveur de Vladimir Poutine, qui finance sa guerre contre l’Ukraine principalement grâce aux ventes de pétrole?

Oui, par exemple. Mais considérons ceci: Trump pourrait aussi vendre son pétrole à des prix plus élevés. Je le répète donc: un nombre énorme de facteurs entrent en jeu. Les prédictions sont difficiles.