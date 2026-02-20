«Une guerre sans retenue n’est dans l’intérêt ni des Etats-Unis ni de l’Iran»

Les Etats-Unis vont-ils attaquer l’Iran? L'avis d'un expert
La tension monte entre Washington et Téhéran. Donald Trump multiplie les menaces tandis qu’une armada américaine se déploie autour de l’Iran. Faut-il craindre une frappe imminente? Le géopolitologue suisse Urs Vögeli décrypte les scénarios possibles, les calculs politiques de la Maison-Blanche et les risques d’escalade régionale.
Urs Vogeli, depuis le début de l’année, le président américain Donald Trump a, à plusieurs reprises, menacé d’intervenir en Iran. Jusqu’à présent, rien ne s’est produit. Les Etats-Unis vont-ils attaquer cette fois?
Tout est mobilisé face à l’Iran. Une armada géante composée de navires, de sous-marins, de deux porte-avions et de plusieurs centaines d’avions de combat attend. Les Etats-Unis ont serré les poings. Cela donne l’impression qu’ils sont prêts à utiliser leurs moyens. Mais il ne faut jamais oublier:
C'est à dire?
Dans l'océan indien se trouve l’archipel stratégique de Diego Garcia, qui appartient au Royaume-Uni. Les Etats-Unis l’utilisent comme base. Mais le premier ministre britannique, Keir Starmer, souhaite désormais restituer Diego Garcia à Maurice. Certains analystes estiment que le déploiement militaire actuel et une éventuelle escalade pourraient compliquer ce projet.
En quoi les Jeux olympiques ont-ils un lien avec un éventuel conflit entre les Etats-Unis et l’Iran?
Trump suit un agenda, consciemment ou non, peut-être aussi influencé par ses conseillers. L’expérience montre que cet agenda suit une dramaturgie et des points forts clairs.
Actuellement, Donald Trump pèse le pour et le contre d’une attaque. Quels éléments sont au cœur de ses réflexions?
Les coûts et les bénéfices.
Une telle attaque affaiblirait, à court terme, le régime iranien et pourrait attiser les protestations dans le pays. L’axe Iran-Russie-Chine en souffrirait également. Mais à moyen terme, la résistance des pays des Brics (Brésil, Russie, Iran, Chine et Afrique du Sud) contre les Etats-Unis et l’Occident s’intensifierait. La question est de savoir si Trump prend ces éléments en considération.
A quoi pourrait ressembler une attaque après un échec des négociations?
Un coup de semonce avec un nombre limité de frappes aériennes semble le plus probable. Donc une attaque de l’ampleur de celle de l’année dernière. A l’époque, les Etats-Unis avaient bombardé les installations nucléaires iraniennes.
Pour Trump, le risque politique est élevé, notamment en vue des élections de mi-mandat. C’est pourquoi un renversement militaire du régime est également moins probable.
Les Etats-Unis pourraient-ils enlever l’ayatollah Ali Khamenei, le plus haut dirigeant iranien, comme ils l’ont fait avec le président vénézuélien Nicolas Maduro?
La situation en Iran n’est pas comparable à celle du Venezuela. Nicolas Maduro était plus vulnérable, car le gouvernement vénézuélien tournait principalement autour de sa personne. L’Iran est un pays bien plus grand, ce qui rend une opération d’enlèvement plus difficile.
Quelles options de réaction l’Iran aurait-il après une attaque américaine?
Dans la région, il y a de nombreuses bases américaines. L’Iran pourrait les bombarder ou tenter de couler un navire de la flotte américaine. Les milices houthies, soutenues par l’Iran, pourraient également jouer un rôle plus important en attaquant des cargos.
On lit que cette fermeture pourrait faire monter le prix du pétrole. Cela ne jouerait-il pas en faveur de Vladimir Poutine, qui finance sa guerre contre l’Ukraine principalement grâce aux ventes de pétrole?
Oui, par exemple. Mais considérons ceci: Trump pourrait aussi vendre son pétrole à des prix plus élevés. Je le répète donc: un nombre énorme de facteurs entrent en jeu. Les prédictions sont difficiles.