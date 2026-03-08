Des légistes devant l'ambassade américaine à Oslo. Keystone

«Acte terroriste»: Une explosion secoue l'ambassade américaine à Oslo

Une détonation a été entendue dans la nuit de samedi à dimanche dans la capitale norvégienne. Celle-ci s'est finalement avérée sans conséquences.

L'ambassade des Etats-Unis à Oslo a été la cible, dans la nuit de samedi à dimanche, d'une explosion n'ayant fait aucune victime et des «dégâts matériels mineurs». C'est un possible «acte terroriste», a annoncé la police qui indique ne pas avoir identifié de suspects dans l'immédiat.

Chef de l'unité conjointe d'enquête et de renseignement de la police Frode Larsen a indiquéà la chaîne publique NRK, en marge d'une conférence de presse:

«Une des hypothèses est qu'il s'agit d'un acte terroriste, mais nous ne nous concentrons pas uniquement sur cette piste. Nous devons rester ouverts à la possibilité qu'il y ait d'autres causes»

La police recherche les auteurs, mais n'a «aucun suspect» dans l'immédiat, a-t-il poursuivi.

Un «engin explosif» a endommagé l'entrée de la section consulaire de l'ambassade vers 01h00 du matin, selon la police qui n'a pas précisé quel type d'engin avait été utilisé.

Des images diffusées par les médias ont montré des éclats de verre dans la neige devant l'entrée, ainsi que des fissures sur une épaisse porte vitrée et des traces noires au sol au pied de la porte, probablement causées par l'explosion.

Le Premier ministre Jonas Gahr Store a qualifié cet incident de «très grave et complètement inacceptable» et indiqué s'être entretenu dimanche avec le chef de la mission diplomatique américaine à Oslo.

Les enquêteurs ont examiné les lieux pendant la nuit, tandis que des chiens, des drones et des hélicoptères ont été déployés pour rechercher «un ou plusieurs auteurs potentiels», a déclaré la police d'Oslo dans un communiqué.

Un incident également qualifié dans un communiqué d'«inacceptable» par le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide qui a indiqué avoir été en contact avec la ministre de la Justice Astri Aas-Hansen et le chargé d'affaires de l'ambassade américaine, Eric Meyer. Le ministre a ajouté:

«L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête de la police et des services norvégiens de sécurité intérieure»

Une responsable de la police d'Oslo, Grete Lien Metlid, a semblé confirmer qu'un engin explosif avait été lancé sur l'ambassade.

Interrogée par la presse pour savoir s'il s'agissait d'une grenade à main, elle a répondu: «Nous n'avons rien dit sur ce qui a été lancé».

Le niveau de la menace en Norvège reste fixé à trois sur une échelle de cinq depuis novembre 2024, a de son côté rappelé le porte-parole du PST Martin Bernsen à l'AFP. Il a refusé de dire si des menaces avaient été proférées à l'encontre des intérêts américains en Norvège avant l'explosion.

Un acte terroriste?

Les enquêteurs à Oslo n'excluaient pas un lien possible avec la guerre au Moyen-Orient.

«Il est naturel de considérer cela en lien avec le contexte sécuritaire actuel», a souligné Frode Larsen.

Le Premier ministre a indiqué que la sécurité avait été renforcée sur «d'autres cibles américaines, israéliennes et également juives» en Norvège, tout en soulignant que «rien ne laisse penser que la situation soit dangereuse pour les habitants d'Oslo et du reste du pays».

«La sécurité des missions diplomatiques est extrêmement importante pour nous», a déclaré pour sa part le ministre des Affaires étrangères.

Un groupe de trois amis ont expliqué à TV2 qu'ils attendaient un taxi près de l'ambassade. «Nous avons entendu trois 'bangs' qui ont fait trembler le sol», a raconté Kristian Wendelborg Einung.

Une fois dans le taxi, ils sont repassés dans la rue longeant l'ambassade, qu'ils ont aperçue couverte de fumée. Il a dit:

«Nous sommes arrivés avant la police. La couche de fumée était très étrange. C'était comme un brouillard épais»

Plusieurs heures après l'explosion, la police a déclaré que la zone autour du bâtiment était «sûre» pour les résidents et les passants.

Les ambassades des Etats-Unis ont été placées en état d'alerte maximale au Moyen-Orient en raison de l'offensive lancée conjointement avec Israël le 28 février contre l'Iran. Plusieurs d'entre elles ont été visées par des attaques de Téhéran. (ats/afp)