Trump cherche à ouvrir un second front contre l’Iran

Tout indique qu'Israël et les Etats-Unis cherchent à pousser les groupes de résistance kurdo-iraniens à passer à l'attaque. Si Israël entretient depuis longtemps des contacts avec les Kurdes, le président américain Trump souffre, lui, d'un problème de crédibilité.

Des chasseurs israéliens multiplient les frappes dans les zones de peuplement kurde à l'ouest de l'Iran afin de mettre sous pression les Gardiens de la Révolution stationnés à la frontière avec l'Irak voisin. Parallèlement, le président américain Donald Trump a téléphoné à deux dirigeants kurdes de la région autonome du Kurdistan irakien, Massoud Barzani et Bafel Talabani.

L'objectif était vraisemblablement de convaincre les Kurdes irakiens de soutenir une offensive des Kurdes iraniens depuis le territoire irakien. Les signaux indiquant qu'une offensive de partisans kurdes pourrait avoir lieu se multiplient désormais.

Un moyen d'éviter le déploiement de troupes

A Téhéran, le régime des mollahs et les Gardiens de la Révolution, autrefois tout-puissants, sont certes affaiblis, mais le gouvernement ne s'est pas effondré et aucun soulèvement populaire ne s'est produit jusqu'ici. Il n'y a pas eu non plus de coup d'Etat de la part d'une fraction des forces de sécurité. Israël et les Etats-Unis se trouvent à présent dans une position délicate: ils ne peuvent pas, ou ne veulent pas, risquer une guerre terrestre.

Dans cette perspective, il n'est guère surprenant qu'ils cherchent désormais à mobiliser les Kurdes. Une telle attaque ne pourrait vraisemblablement être lancée que depuis le territoire de la région autonome du Kurdistan irakien, qui borde directement les zones de peuplement kurde en Iran.

Des drones iraniens au Kurdistan

L'Iran et l'Irak, dont fait partie la région autonome du Kurdistan, ont toutefois conclu en 2023 un accord prévoyant le désarmement des groupes kurdes iraniens en Irak. Ce traité n'a cependant jamais été pleinement mis en œuvre.

Le gouvernement irakien, qui entretient de bonnes relations avec Téhéran, a fait savoir, selon l'AFP, que le premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani avait ordonné de verrouiller la frontière avec l'Iran afin d'empêcher toute attaque de groupes kurdes. Il n'est toutefois pas certain que Bagdad ait encore beaucoup de prise sur le Kurdistan irakien dans la situation actuelle.

Pour prévenir de telles attaques, les Iraniens ont également mené des frappes de drones contre des cibles dans le nord de l'Irak, notamment contre une base rebelle à l'est d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Le groupe de résistance iranien Parti de la liberté du Kurdistan (PAK) a été visé, et un peshmerga (terme par lequel les combattants kurdes se désignent eux-mêmes) a été tué.

La formation rebelle kurdo-iranienne la plus connue est le Parti démocrate du Kurdistan d'Iran (PDKI), proche du parti politique presque homonyme du clan de Massoud Barzani. Fondé en 1945, il combat le gouvernement central de Téhéran bien avant la prise de pouvoir par les mollahs en 1979.

Le fondateur du PDKI devint, après la Seconde Guerre mondiale, président de l'éphémère République du Kurdistan, soutenue par l'Union soviétique. Le groupe combattit ensuite également les troupes du shah de Perse, dont le fils, Reza Pahlavi, conspire aujourd'hui depuis les Etats-Unis contre le régime de Téhéran.

Le fait que la résistance des Kurdes iraniens ne visait pas seulement les mollahs, mais aussi le shah, explique en partie pourquoi les Kurdes iraniens ne sont guère enthousiastes à l'idée d'un éventuel retour de la dynastie des Pahlavi à Téhéran.

Des premiers signes avant-coureurs

Des signes d'agitation étaient déjà perceptibles parmi les Kurdes iraniens en exil dans le Kurdistan irakien, avant même l'attaque israélo-américaine. Le 22 février, cinq groupes de combattants kurdo-iraniens ont fondé une alliance visant à renverser le gouvernement iranien et à réaliser le droit à l'autodétermination du peuple kurde.

Cette coalition comprend, outre le PDKI et le PAK, la branche iranienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) turco-kurde. Celui-ci s'est officiellement dissous sur le papier, mais maintient toujours des bases dans le nord de l'Irak et, via une autre filiale, en Syrie.

J'ai moi-même rencontré des peshmergas du PDKI et du PJAK, la branche iranienne du PKK (parmi eux de nombreuses femmes), après qu'ils avaient contribué en 2014 à repousser une attaque du groupe terroriste Etat islamique (EI) contre la région autonome du Kurdistan. A cette époque, les groupes kurdo-iraniens basés dans le nord de l'Irak étaient venus en aide aux Kurdes irakiens face à l'EI.

Les Américains soutenaient ces combattants principalement depuis les airs. Il existe donc depuis longtemps des contacts entre les peshmergas des différentes formations d'une part, et les Américains ainsi que leurs alliés occidentaux d'autre part. Des livraisons d'armes en provenance d'Amérique ou d'Israël ne constitueraient donc pas une surprise.

Un problème long de 500 kilomètres

Mais quelles seraient les chances de succès d'une attaque depuis le nord de l'Irak? Aucun groupe kurde ne prétendrait vouloir marcher sur les quelque 500 kilomètres séparant la frontière irano-irakienne de Téhéran. Ce serait illusoire. Les Kurdes cherchent avant tout à améliorer les conditions de vie de leur peuple dans ses zones de peuplement dans l'ouest de l'Iran.

Si l'alliance des cinq groupes de résistance devait effectivement passer à l'attaque, elle pourrait, sous un bouclier aérien américano-israélien, au mieux libérer une partie de l'ouest de l'Iran et affaiblir ainsi davantage le régime.

L'alliance ne dispose actuellement que de quelques milliers de peshmergas, ce qui témoigne de la capacité de combat limitée de ces groupes. Le plus puissant militairement semble être le Parti pour une vie libre au Kurdistan (PJAK), qui pourrait éventuellement aussi compter sur le soutien de partisans du PKK en Syrie et en Turquie. En cas de mobilisation, l'ensemble de ces groupes pourraient vraisemblablement constituer une force de bien plus de 10 000 peshmergas. Mais les risques sont considérables.

La crédibilité chancelante de Donald Trump

D'une part, les Kurdes, peuple réparti entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, ne se sont historiquement jamais mobilisés de manière unie pour leur cause. D'autre part, rares sont les Kurdes qui font confiance à Trump, car celui-ci a honteusement abandonné et trahi la branche syrienne du PKK il y a quelques semaines à peine, lors d'une offensive des troupes gouvernementales syriennes.

Même si le clan Barzani dans le nord de l'Irak est depuis longtemps en concurrence avec le PKK et ses filiales en Syrie et en Iran, la politique étrangère erratique de Trump et le comportement arrogant de son envoyé spécial Tom Barrack n'auront certainement pas échappé à personne.

Il est dans la nature profonde de Trump de faire pression sur ses alliés, de les brusquer et de les laisser céder. Dès 2017, lors de son premier mandat, Trump s'était abstenu de soutenir le référendum sur l'indépendance du Kurdistan vis-à-vis de l'Irak. Après que les peshmergas irakiens et syriens avaient porté le poids principal de la lutte contre l'EI, beaucoup de Kurdes avaient vécu cela comme une trahison. Trump devrait désormais faire de très larges concessions aux Kurdes pour que ceux-ci s'engagent dans le combat contre les Gardiens de la Révolution iraniens.

Et même s'il devait cette fois soutenir un Etat kurde dans le nord de l'Irak: qui le croirait? Trump dit aujourd'hui une chose et le lendemain une autre, et après-demain, il ne veut plus se souvenir des promesses d'avant-hier.