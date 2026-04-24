Survenue juste avant la trêve, une frappe israélienne a décimé la famille de Mohamed Ali Hijazi. Image: YOUSSEF KARWASHAN et autres sources / AFP

Sa famille a été bombardée par Israël quelques minutes avant la trêve

A Tyr, dans le sud du Liban, un homme retrouve sa famille décimée par une frappe israélienne survenue juste avant la trêve et fouille les ruines de leur immeuble en quête de souvenirs.

Lisa Golden, Tyr, Liban / AFP

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Serrant contre lui un album photos abîmé, Mohamed Ali Hijazi fouille les décombres d'un immeuble à Tyr, dans le sud du Liban, à la recherche de souvenirs de sa famille, dont cinq membres ont été tués par une frappe israélienne quelques minutes avant le début de la trêve.

Hagard, ce Franco-Libanais de 48 ans répète:

«J'essaie de retrouver la brosse à cheveux de ma mère (…) et un flacon du parfum qu'elle aimait»

Il lui avait envoyé ces objets en cadeau quelques semaines plus tôt. Il poursuit:

«Je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Ma vie a été détruite. Je n'ai pas dormi depuis cinq jours (…) je sens que mon cœur va s'arrêter.»

Mohamed Ali Hijazi cherche des souvenirs de sa famille dans les décombres. Image: YOUSSEF KARWASHAN et autres sources / AFP

Une famille décimée

La frappe, le 16 avril, quelques minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à minuit, a emporté sa petite sœur Ghazwa et ses deux jeunes enfants, ainsi qu'un cousin. Sa mère, Ikhlass, sortie vivante des décombres, a finalement succombé à ses blessures. Son père et un neveu ont survécu par miracle.

Mohamed Ali Hijazi, qui vit en France depuis 16 ans, raconte comment il a appris, sur les réseaux sociaux, qu'une frappe israélienne avait réduit en ruines six immeubles résidentiels de la ville millénaire de Tyr.

«Je me suis effondré», murmure-t-il. Il a aussitôt pris l'avion. Sur place, il a retrouvé ses proches «en morceaux», glisse-t-il en retenant ses larmes. Il résume:

«C'était comme un film d'horreur»

Mohamed Ali Hijazi poursuit ses recherches, le cœur lourd. Image: YOUSSEF KARWASHAN et autres sources / AFP

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu au Liban, entré en vigueur le 17 avril. La guerre, dans laquelle le Liban a été entraîné le 2 mars par des tirs du Hezbollah contre Israël, a fait plus de 2400 morts dans le pays, selon les autorités.

A Tyr, quelque 27 corps ont été retrouvés sur le site de la frappe, où les recherches se poursuivent, sept jours plus tard, pour au moins une personne portée disparue, indique le maire adjoint de la grande ville côtière du Sud, Alwan Charafeddine.

carte: watson

De nombreux civils tués

Les décombres de l'immeuble où vivait la famille de Mohamed Hijazi sont jonchés d'objets: coussins, matelas, duvet rouge, égouttoir à vaisselle… Une supérette au rez-de-chaussée a été entièrement soufflée. Il confie:

«Tous mes souvenirs sont ici»

Source: Youssef Karwashan et autres sources / AFP Vidéo: watson

La poussière se lève au rythme des pelleteuses, sous le bourdonnement persistant d'un drone israélien. Le long de la côte, une colonne de fumée se dresse près de zones où les forces israéliennes poursuivent leurs opérations, affirmant viser le Hezbollah pro-iranien. Hijazi martèle:

«Ici, nous sommes tous des civils innocents (...) Nous n'avons de liens avec aucun parti»

De l'autre côté de la rue, parmi des fragments de verre, son père, Fadl Hijazi, 66 ans, suit du regard des bulldozers à l'œuvre.

Une vue d'ensemble du site frappé par l'armée israélienne. Les pelleteuses s'affairent à déblayer les débris. Image: YOUSSEF KARWASHAN et autres sources / AFP

Ce grand homme aux yeux bleus, les bras marqués de plaies noircies, se souvient avoir tenté de faire rire sa famille en faisant semblant de chasser les avions de guerre israéliens, et avoir bordé son petit-fils peu avant la frappe.

Puis ça a été comme «un tremblement de terre (...). Sans le placard, le plafond se serait effondré sur nous», raconte-t-il.

Fadl Hijazi a miraculeusement survécu à la frappe. Image: YOUSSEF KARWASHAN et autres sources / AFP

Incompréhension

Il a été secouru des décombres environ trois heures plus tard, et avant lui son petit-fils, se souvient-il:

«J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes proches (…). J'ai tout perdu (…) Ils m'ont sorti pieds nus, des gens m'ont apporté des vêtements et des chaussures.»

L'armée israélienne n'a publié aucun avertissement avant sa frappe du 16 avril, alors qu'elle avait auparavant émis des ordres d'évacuation pour de larges zones de Tyr et du sud.

Une image du sauvetage de Fadl Hijazi. Image: YOUSSEF KARWASHAN et autres sources / AFP

De nombreuses victimes étaient restées chez elles, sans moyens de se réfugier ailleurs, explique Hijazi. En désignant la rue, il poursuit en s'écriant:

«Pourquoi nous ont-ils bombardés? Ils nous ont arraché le cœur. Et pourquoi? Y a-t-il des combattants ou des roquettes ici?»

Depuis un balcon donnant sur les immeubles détruits, Fadia Melliji raconte qu'elle aimait s'asseoir sur la véranda. Cette femme de 53 ans, encore sous le choc, déplore:

«En un instant, tout a disparu. Ils n'ont pas seulement anéanti un immeuble, mais toute une rue. Pourquoi ce massacre? Les gens dormaient dans leurs lits.»