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Dolly Parton, légende la country, est décédée

FILE - Dolly Parton poses at the Carnegie Medal of Philanthropy Ceremony in New York, on Oct. 13, 2022. (AP Photo/Andres Kudacki, File) Dolly Parton
La chanteuse américaine Dolly Parton en 2022.Keystone

Dolly Parton, légende la country, est décédée

La chanteuse américaine et interprète du titre Jolene, âgée de 80 ans, est morte, a annoncé sa famille ce mardi. Elle était malade depuis un certain temps.
25.08.2026, 20:2425.08.2026, 20:58

La légende américaine de la musique country Dolly Parton, interprète de Jolene ou de 9 to 5, est morte à 80 ans, a annoncé mardi sa famille dans une vidéo.

Vidéo: YouTube/DollyPartonVEVO

«Ma famille et moi avons partagé toute une vie de beaux souvenirs avec Dolly, mais vous aussi. Elle a toujours été présente sur votre télévision, votre tourne-disque, vos CD ou dans la playlist de votre téléphone, devenant ainsi un membre à part entière de votre famille», a déclaré son neveu dans une vidéo publiée sur le compte X de la star. Dolly Parton était malade depuis un certain temps.

Dolly Parton a «ouvert la voie à des générations de chanteurs, d'auteurs-compositeurs, de musiciens et de rêveurs issus de tous les horizons», a-t-il ajouté. La famille de la chanteuse n'a pas précisé la cause de son décès. Son mari, Carl Dean, qu'elle a rencontré à l'âge de 18 ans, est décédé l'année dernière.

Report de plusieurs concerts

En mai, la chanteuse américaine avait déjà annoncé le report de plusieurs concerts, évoquant des problèmes de santé. Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle avait expliqué que sa convalescence était en bonne voie, mais qu'elle n'était pas encore prête à remonter sur scène.

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De sa plume ont émergé quelque 3000 titres, dont des classiques I Will Always Love You (1974), une chanson reprise par Whitney Houston qui en fit un succès planétaire.

Au cours de ses 60 ans de carrière, la «reine de la country» aura sorti des dizaines d'albums, écoulé plus de 100 millions de disques et placé ses chansons en haut du palmarès country plus souvent qu'aucune autre chanteuse. (ag/afp/ats)

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