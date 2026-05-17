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Les plaintes contre Patrick Bruel seront regroupées à Nanterre

Patrick Bruel, qui aura 67 ans le mois prochain, fait l&#039;objet d&#039;investigations pour deux plaintes en France (archives).
L'artiste est visé par au moins quatre plaintes.Keystone

Les plaintes contre Patrick Bruel seront regroupées à Nanterre

Visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles, Patrick Bruel verra désormais les procédures regroupées au parquet de Nanterre, compétent en raison de son domicile, a annoncé dimanche la procureure de Paris.
17.05.2026, 13:0617.05.2026, 13:14

L'ensemble des plaintes pour violences sexuelles contre Patrick Bruel «seront regroupées au parquet de Nanterre compétent en raison du domicile» de l'acteur et chanteur, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau. L'artiste est visé par au moins quatre plaintes.

«A ma connaissance à l'heure actuelle», Patrick Bruel fait l'objet de quatre plaintes en région parisienne, a-t-elle précisé dimanche sur RTL, sans compter celle annoncée par l'animatrice Flavie Flament, déposée auprès du doyen des juges d'instruction à Paris mais dont le parquet n'a pas encore été formellement notifié.

«Il y en a sans doute de plus anciennes, je ne sais pas si elles seront reprises à Nanterre», a précisé la magistrate.Selon un décompte de l'AFP, trois enquêtes sont déjà ouvertes en France et en Belgique visant l'interprète de «Alors regarde», «Casser la voix» et «Place des grands hommes».

Cette célèbre animatrice accuse Patrick Bruel de viol

Celui-ci a assuré le 18 mars à l'AFP, par la voix de l'un de ses avocats Me Christophe Ingrain, n'avoir «jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel».

Il n'a «jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel», selon son conseil.

L'une des procédures en cours est instruite à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour viol en marge d'un festival de cinéma en octobre 2012.

Fondation des femmes

Une autre plainte a été déposée en mars à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle. Ces derniers faits, dénoncés par une responsable de la promotion des films français à l'étranger, remonteraient à 1997, au Mexique.

Mercredi, la Fondation des femmes avait annoncé le dépôt de deux autres plaintes avec constitution de partie civile, au parquet de Nanterre, «pour agression sexuelle et pour tentative de viol».

Ces deux femmes avaient déjà porté plainte en 2019 et 2020, et demandent désormais l'ouverture d'une information judiciaire, a précisé l'association.

Une enquête judiciaire a également été ouverte en Belgique, après une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles. (tib/afp)

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