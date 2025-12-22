brouillard-1°
Le chanteur Chris Rea est décédé à 74 ans

Le chanteur de cette célèbre chanson de Noël nous a quittés

Chris Rea était notamment connu pour ses titres &quot;The Road to Hell&quot;, &quot;Josephine&quot; et &quot;Driving Home For Christmas&quot;. Ici, à la Baloise Session en 2017. (archives)
Chris Rea, ici en 2017, a été emporté par une «courte maladie».Keystone
Voix emblématique de la variété-rock britannique, Chris Rea est décédé à 74 ans. L’auteur de The Road to Hell et de Driving Home for Christmas laisse une discographie marquée par le blues et des mélodies populaires.
22.12.2025, 17:4222.12.2025, 17:42

Le chanteur britannique Chris Rea, connu notamment pour ses titres The Road to Hell, Josephine et Driving Home For Christmas, est décédé à 74 ans, ont annoncé lundi ses proches.

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Chris»
Sa famille, dans une déclaration

Le communiqué, transmis à des médias britanniques, ajoutant qu'il «s'est éteint paisiblement aujourd'hui (lundi) à l'hôpital des suites d'une courte maladie». Sur le compte Instagram officiel du chanteur, un message similaire a été posté en dessous d'une photo de lui, jouant de la guitare.

Image
instagram

Né en 1951 à Middlesbrough dans le nord de l'Angleterre, dans une famille aux origines italienne et irlandaise, Chris Rea débute sa carrière dans les années 1970. Son premier album Whatever Happened to Benny Santini? le révèle au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, où le titre Fool (If You Think It's Over) lui vaut une nomination aux Grammies.

Mêlant blues et rock aux mélodies ciselées, Chris Rea a signé de sa voix embrumée plusieurs tubes comme The Road to Hell et Josephine ou encore la chanson sortie en 1986 et devenue un classique de Noël au Royaume-Uni Driving Home for Christmas.

Star de la variété-rock

Star de la variété-rock anglaise, il a enregistré plus de vingt albums originaux quarante ans de carrière, dont deux – The Road to Hell (1989) et Auberge (1991) – ont été numéro 1 au Royaume-Uni.

Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes

Atteint d'un cancer, il avait subi en 2001 une ablation du pancréas, puis avait été victime d'un AVC en 2016. Discret médiatiquement, cet amateur de course automobile avait encore sorti cette année une compilation de Noël The Christmas Album.

«La musique de Chris a composé la bande-son de nombreuses vies, et son héritage perdurera à travers les chansons qu'il laisse derrière lui», a salué son équipe dans un message posté sur les réseaux sociaux du chanteur.

Il évoquait régulièrement sa relation difficile avec la célébrité. «Le show-biz ne m'intéresse pas, d'ailleurs, si cela ne tenait qu'à moi, je préférerais rester dans l'ombre pour jouer de la guitare et composer pour d'autres plutôt que de me retrouver sous les lumières», avait-il par exemple déclaré en 1990.

Qui va mourir en 2026?

Chris Rea était marié depuis des années avec sa femme Joan, qu'il avait rencontrée à 16 ans. Le couple avait deux enfants. (mbr/ats)

